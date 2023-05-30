سمية الألفي تعلن تعافيها من مرض السرطان، والسر في الأطباء المصريين (فيديو)

قالت الفنانة سمية الألفي: "تعافيت تماما من مرض السرطان، وجميع الفحوصات الطبية التي أجريتها منذ شهر تقريبا كانت جيدة والطبيب أخبرني أنه لم يعد هناك وجود للسرطان".

تعافى سمية الألفي من السرطان

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": "الحمد لله مفيش سرطان عندي وتعافيت منه تماما، وعندنا دكاترة هايلين في مصر والمعالج والجراح بتاعي أطباء شباب في سن الأربعينات وفرحانة بيهم".

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رسالة سمية الألفي لمرضى السرطان من النساء

وتابعت سمية الألفي: "أنا سعيدة جدا بعدما أخبرني الطبيب المعالج بشفائي من السرطان، وأنا متفائلة خير جدا وأطمئن الستات أن محدش يفقد الأمل لو جاله سرطان لأننا عندنا دكاترة شاطرين وبقولهم خلوا عندكم أمل ورضا وثقة في الأطباء المصريين، وأنا دايما بقول لربنا انا راضية وأي حاجة بتحصلي حلوة ووحشية بقول الحمد لله".



فيديو أحمد الفيشاوي مع سمية الألفي

في وقت سابق، نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مقطع فيديو لوالدته الفنانة القديرة سمية الألفي من أحدث ظهور لها، بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها بداية العام الجاري، ومعاناتها مع السرطان.

وقال أحمد الفيشاوي في الفيديو: "زي القمر ما شاء الله اللهم صل على النبي إيه الجمال ده، ده أحلى يوم في حياتي عشان أنا معاكي".



كما علق الفيشاوي على الفيديو قائلا: "ألذ وأحلى فنانة في الدنيا.. العظيمة سمية الالفي، وظهر على الفنانة سمية الألفي علامات كبر السن، وخصوصا أنها ظهرت دون ماكياج".

فيلم رهبة

وفي سياق آخر، يعرض للفنان أحمد الفيشاوي خلال الفترة الحالية في السينمات فيلم “رهبة” والذي طرح في دور العرض مؤخرا.

وتدور قصة فيلم"رهبة" في إطار شعبي ويجسد “الفيشاوي” شخصية شاب يدعى “سيد” يخاف منه أهالي منطقته ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل، ويُشارك فى بطولته بجانب الفيشاوي عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ ونسرين أمين وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود البيزاوي وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار محمد علام ومن إخراج رضا عبد الخالق.