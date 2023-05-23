الثلاثاء 23 مايو 2023
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ثقافة وفنون

انفعال أحمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة.. اعرف السبب (صور)

أحمد الفيشاوي، فيتو
أحمد الفيشاوي، فيتو

انفعل الفنان أحمد الفيشاوي أثناء حضوره العرض الخاص لفيلمه رهبة المقام  في أحد المولات الكبرى في أكتوبر وذلك بسبب تدافع المصورين من حوله.

انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (5)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (5)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (6)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (6)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (7)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (7)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (8)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (8)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (9)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (9)

احتفل نجوم فيلم رهبة بالعرض الخاص للعمل داخل سينمات أحد المولات الكبرى في أكتوبر.

 

وحرص على الحضور أحمد الفيشاوي  ونسرين أمين وأحمد رمزي وسما إبراهيم.

 

فيلم رهبة

وتدور قصة فيلم "الرهبة" في إطار شعبي  ويجسد “الفيشاوي” شخصية شاب يدعى “سيد” يخاف منه أهالي منطقته ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل، ويُشارك فى بطولته بجانب الفيشاوي عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ ونسرين أمين وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود البيزاوي وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار محمد علام ومن إخراج رضا عبد الخالق.

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الفنان أحمد الفيشاوي

وعلى الجانب الآخر، قدم أحمد الفيشاوي مؤخرًا فيلم “الدعوة عامة” وعرض فى عدة سينمات مصرية وعربية.

انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (1)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (1)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (2)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (2)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (3)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (3)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (4)
انفعال احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة (4)

وتدور أحداث فيلم الدعوة عامة في إطار كوميدي، حيث تنقلب أحوال شاب يلعب دوره الفنان محمد عبد الرحمن، بسبب دعوة والدته وهي الفنانة سوسن بدر؛ لأنه لا يساعدها في أي شيء، ولا يُدرجها ضمن حساباته اليومية، رغم أنهما يعيشان سويًا، ويقابل في طريقه الفنان أحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، ويقعان جميعهم في فخ.

 

وشارك بفيلم الدعوة عامة، الفنان أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد ومحمد عبد الرحمن الشهير، والراقصة دينا، والفيلم من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وتحت قيادة المخرج وائل فرج.

 

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أحمد الفيشاوى فيلم رهبة رهبة

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