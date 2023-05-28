الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحدث ظهور لـ سمية الألفي بعد وعكتها الصحية

سمية الألفي، فيتو
سمية الألفي، فيتو

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مقطع فيديو لوالدته الفنانة القديرة سمية الألفي من أحدث ظهور لها، بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها بداية العام الجاري، ومعاناتها مع السرطان. 

سمية الألفي

وقال أحمد الفيشاوي في الفيديو: "زي القمر ما شاء الله اللهم صل على النبي إيه الجمال ده، ده أحلى يوم في حياتي عشان أنا معاكي".

View this post on Instagram

A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial)

-إعلانات-

كما علق الفيشاوي على الفيديو قائلا: "ألذ وأحلى فنانة في الدنيا.. العظيمة سمية الالفي، وظهر على الفنانة سمية الألفي علامات كبر السن، وخصوصا أنها ظهرت دون ماكياج".

 

فيلم رهبة 

وفي سياق آخر، يعرض للفنان أحمد الفيشاوي خلال الفترة الحالية في السينمات فيلم “رهبة” والذي طرح في دور العرض مؤخرا. 

 

وتدور قصة فيلم"رهبة" في إطار شعبي  ويجسد “الفيشاوي” شخصية شاب يدعى “سيد” يخاف منه أهالي منطقته ويمر بالعديد من الأزمات  والمشاكل، ويُشارك فى بطولته بجانب الفيشاوي عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ ونسرين أمين وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود البيزاوي وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار محمد علام ومن إخراج رضا عبد الخالق.

إيرادات فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي أمس السبت

انفعال أحمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة.. اعرف السبب (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سمية الألفي فيلم رهبة أحمد الفيشاوى الفنانة سمية الالفي انستجرام

مواد متعلقة

انفعال أحمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة.. اعرف السبب (صور)

بوسترات جديدة لـ "رهبه" يجمع الفيشاوى وباقى المشاركين فى الفيلم

الأكثر قراءة

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

فوز أردوغان برئاسة تركيا بنسبة 52.87% من الأصوات

انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

ما لم يقله عمرو أديب!

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة، تعرف على موعد اعتمادها رسميًا

الدوري الإنجليزي، جوتا يتعادل لليفربول بالهدف الرابع في شباك بورنموث

جاكبو يقلص الفارق لليفربول بالهدف الثالث في شباك بورنموث

أسامة ربيع يكشف الإيرادات المتوقعة لقناة السويس قبل نهاية العام المالي

Advertisements

منوعات

المزيد

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

القطة والعروسان، أبرز المشاهد اللافتة في الانتخابات التركية

ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر بيع اليوان الصيني في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

4 أطعمة مضادة للشيخوخة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

الإفتاء توضح حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة

المزيد
الجريدة الرسمية