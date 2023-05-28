أحدث ظهور لـ سمية الألفي بعد وعكتها الصحية

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مقطع فيديو لوالدته الفنانة القديرة سمية الألفي من أحدث ظهور لها، بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها بداية العام الجاري، ومعاناتها مع السرطان.

سمية الألفي

وقال أحمد الفيشاوي في الفيديو: "زي القمر ما شاء الله اللهم صل على النبي إيه الجمال ده، ده أحلى يوم في حياتي عشان أنا معاكي".

كما علق الفيشاوي على الفيديو قائلا: "ألذ وأحلى فنانة في الدنيا.. العظيمة سمية الالفي، وظهر على الفنانة سمية الألفي علامات كبر السن، وخصوصا أنها ظهرت دون ماكياج".

فيلم رهبة

وفي سياق آخر، يعرض للفنان أحمد الفيشاوي خلال الفترة الحالية في السينمات فيلم “رهبة” والذي طرح في دور العرض مؤخرا.

وتدور قصة فيلم"رهبة" في إطار شعبي ويجسد “الفيشاوي” شخصية شاب يدعى “سيد” يخاف منه أهالي منطقته ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل، ويُشارك فى بطولته بجانب الفيشاوي عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ ونسرين أمين وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود البيزاوي وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار محمد علام ومن إخراج رضا عبد الخالق.