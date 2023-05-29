هل يتم بيع السيارات في مصر بالدولار، الشعبة تجيب (فيديو)

أسعار السيارات، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات: "مفيش معرض سيارات في مصر بيبيع سيارة بالدولار والتعامل كله بالجنيه المصري".



هل يجرم القانون بيع السيارات بالدولار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "بيع وكيل أو معرض أو شركة السيارات بالدولار أمر مجرم من الأساس".



حجز السيارات بالجنيه

وتابع: "من يرغب في حجز أي سيارة في الوقت الحالي يكون الحجز من خلال الدفع بالجنيه المصري وليس الدولار".



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في وقت سابق كشفت مبادرة إحلال السيارات، عن أسباب توقف شركة نيسان من طرح وتسليم السيارات داخل مبادرة إحلال السيارات منذ أكتوبر الماضي وذلك بسبب وقف الاستيراد وعدم توفير السيارات لدى الشركة وحصول عجز كبير في سد طلبات على شراء سيارات نيسان.

أسعار سيارات نيسان صني في الإحلال





وكانت مبادرة إحلال السيارات وتخريدها في مصر “جو جرين” كشفت عن أسعار موديلات نيسان المشاركة في المبادرة في أكتوبر 2022 وهو آخر ظهور لها تقريبًا في الإحلال.



أسعار ومواصفات سيارات نيسان صني



يصل سعر أول فئة مانيوال بيز 256.400 ألف جنيه.



يصل سعر ثاني فئة بيز أوتوماتيك 277.500 ألف.



يصل سعر ثالث فئة ميد 296 ألف جنيه.

أبر بسعر 307 ألف جنيه.

أسعار سيارات نيسان سنترا الجديدة في الإحلال



يصل سعر أول فئة مانيوال 379.500 ألف جنيه.



يصل سعر ثاني فئة أوتوماتيك 397.500 ألف جنيه.

حصلت سيارات نيسان صني على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 حصان مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

مواصفات سيارات نيسان الامان

حصلت سيارات نيسان صني علي ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها 2 وسائد هوائية

– فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD

– نظام إيموبليزر ضد السرقة

– عجلة القيادة كهربائية

مصابيح ضباب أمامية هالوجين

– مصابيح خلفية LED

– مرايات جانبية كهربائية

– مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية

– زجاج كهربائى- قفل مركزى

– إمكانية طى المقاعد الخلفية

– مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى

– عجلة القيادة متعددة الوظائف

– مدخل AUX

– مكبرات صوتية

– جنوط 15 بوصة

- مرايات جانبية كهربائية

– كاميرا خلفية

– زجاج خلفى معتم

– إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة

- بلوتوث

– شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس

– مدخل USB.