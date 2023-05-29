الإثنين 29 مايو 2023
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سيارات

الصين تسيطر مجددا على نسب مبيعات السيارات في الربع الأول من 2023

السيارات الصينية،
السيارات الصينية، فيتو

السيارات الصينية، تحرص الصين دائما على طرح سيارات تنافسية تستطيع من خلالها منافسة كبرى شركات السيارات العالمية، بالإضافة إلى ذلك السيطرة على نسب مبيعات السيارات في مختلف الدول.. وجاء ذلك تعويضا لما فعلته أزمة فيروس كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمى.


الجمعية الصينية لمصنعي السيارات

ووفقا لما نشرته وكالة شينخوا، التي أكدت على سيطرة الصين على المبيعات السيارات خلال الربع الأول من عام 2023، حيث أصدرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، إجمالى مبيعات السيارات من بداية العام الجاري حتى شهر أبريل الماضي، وبلغت النسبة نحو 81.4 %، وتم بيع ما يقرب من  999 ألف سيارة صينية بنسبة تصل نحو  55.2 %.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، بلغت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات في هذا القطاع 2.14 تريليون يوان (حوالي 308 مليارات دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 1.3 في المائة على أساس سنوي. وكانت الوتيرة أسرع بنسبة 2.6 نقطة مئوية من تلك الخاصة بالصناعة التحويلية بشكل عام.

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مبيعات الشركة الأمريكية

أظهرت أحدث البيانات أن مصنع تسلا العملاق في مدينة شانجهاي الصينية كان مسؤولًا عن أكثر من 50% من مبيعات الشركة الأمريكية من السيارات الكهربائية حول العالم.

وعلى الرغم من أن المصنع كان عرضة للانتقادات الشديدة في عام 2021 بسبب الأرقام الضعيفة آنذاك، فإن الأمور اختلفت في 2022، خاصةً بعد الترقيات الكُبرى التي أقامتها الإدارة خلال صيف العام الماضي.

 

صناعة سيارات تسلا في الصين

ومن يناير حتى نوفمبر 2022، باعت تسلا 655 ألف سيارة تم تصنيعها داخل مصنعها العملاق في شانغهاي، تم شحن هذه المركبات إلى العملاء محليًا وإلى الأسواق الأخرى، بعدما عمل المصنع كمركز تصدير لشركة تسلا منذ منتصف عام 2021. 

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