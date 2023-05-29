من القاهرة، 10 رسائل مهمة من عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي

شهدت زيارة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي لمصر نشاط حافل حيث وجه رئيس تيار الحكمة العراقي عددا من الرسائل أبرزها:

- تقديرنا لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله الرئيس السيسي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل

- تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعربًا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة.

-إعلانات-

- هناك إرادة سياسية وحكومية جادة بين العراق ومصر لمزيد من الانفتاح والتواصل بين بغداد والقاهرة، متابعًا أن لجنة العمل المشترك المصري العراقي ستعقد قريبًا وهي تتضمن جدول أعمال حافل، وينتظر أن تخرج بقرارات هامة تخدم مصالح البلدين.

- الشراكة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن مهمة بين الدول الثلاث العراق يسعى للانفتاح على علاقات مع جميع الشركاء

- مصر والعراق لديهما ما يناسب لدعم الآخرين التجربة المصرية رائدة في الإعمار والبناء والنهضة التنموية، وأن العراق يمكنه الاستفادة من التجربة المصرية في ظل بدايات انطلاق العراق بعد الاستقرار الأمني والسياسي، مشيرًا إلى وجود شركات مصرية كبيرة أصبحت مؤثرة وقادرة ومتمكنة من أدائها، ما يجعلها تمثل فرصة قابلة أن تستثمر من قبل العراق.



- مصر تمثل الشقيق الأكبر للعرب والركيزة المهمة في العمل العربي المشترك

- العلاقات العراقية-المصرية تاريخية

- العراق يمثل درع الأمة ومصر روح الأمة لما تمتلكه من موقع استراتيجي يربط بين آسيا وافريقيا

- العراق يشهد استقرارًا أمنيًا غير مسبوق كما يشهد تعايشًا كبيرًا بين المكونات العراقية وهناك تفاهمات سياسية من خلال تشكيل ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل حاضنة لدعم الحكومة

- تشرفنا بلقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب وسمعنا كلامًا مطمئنا

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.