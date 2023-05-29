رفع 650 طن قمامة من المنطقة الصناعية بجمصة وشوارع وميادين الدقهلية (صور)

تواصل الأجهزة التنفيذية بالدقهلية جهودها باستمرار أعمال حملة النظافة المكبرة بالمنطقة الصناعية بجمصة بمشاركة 13 وحدة محلية بنطاق المحافظة..

حملات نظافة، فيتو

تمكنت الحملات من رفع 120طن أتربة ومخلفات صلبة وقمامة وناتج تقليم أشجار وزراعة 50 شجرة بأنحاء المنطقة الصناعية...

كما استمرت أعمال الحملة مكبرة لرفع القمامة وتحسين مستوي النظافة بالمنطقة المركزية ورفع 430 طن قمامة و80 طن أتربة و20 طن نواتج تقليم أشجار بنطاق شرق وغرب ومركز المنصورة..

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حملات نظافة، فيتو

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

ففي الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فقد استمرت أعمال حملة النظافة المكبره بالمنطقة الصناعية بجمصة بمشاركة 13 وحدة محلية بنطاق المحافظة وقال "مختار" إنه تم زراعه 50 شجرة مثمرة وتم رفع 120 طن أتربة ومخلفات صلبه وقمامة بأنحاء المنطقة الصناعية.

حملات نظافة، فيتو

بجمصه كما تم ري كافة المسطحات الخضراء التي تم زراعتها منذ بدء الحملة كما تم الاستمرار في ترميم الأرصفة المتهالكة بنطاق المنطقة..

وفي ذات السياق قال "مختار" إنه استمرت أعمال الحملة مكبرة لرفع القمامة وتحسين مستوي النظافة بالمنطقة المركزية وتم رفع 430 طن قمامة و80 طن أتربة و20 طن نواتج تقليم أشجار بنطاق شرق وغرب ومركز المنصورة من خلال جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وبالتنسيق مع رؤساء الأحياء في شرق وغرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة المنصورة، حيث تم تقليم أشجار الجزر الوسطي بالشوارع الميادين وتقليم النخيل والعمل علي تجهيز زراعه الجزر الوسطي بالنجيل الطبيعي كما تم تشغيل المكنسيات بالطريق السريع وأسفل كوبري سندوب لرفع تراكمات الأتربة..

حملات نظافة

هذا وقد باشرت الحملة أعمالها بالمنطقة الصناعية بجمصه بإشراف ومتابعة السيد، عصام حجاج مدير عام متابعة "مكتب محافظ الدقهلية"بالتنسيق مع،محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومسئول تشغيل السيارات المكنسية والدكتور عماد النجار مدير عام البيئة وبمشاركة السادة نواب رؤساء المراكز والمدن في كل من المطريه والمنزله ودكرنس وميت سلسيل وحي غرب وحي شرق واجا وميت غمر والسنبلاوين ونبروه وبني عبيد وجمصه وذلك بهدف الارتقاء بالشكل الجمالي للمنطقة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والمستثمرين من خلال تجميل مداخل ومخارج المنطقة والشوارع والميادين بها..

وفى هذا الصدد أكد " مختار" أن جهود اجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء كل في نطاقه مستمرة للعمل علي تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة المداخل والمخارج للمدن والشوارع والميادين علي مستوي المحافظة وذلك حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة.

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