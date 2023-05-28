مقتل عامل نظافة على يد زميله بسبب أولوية جمع القمامة بالمرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عامل نظافة قتل زميله بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة بمنطقة المرج.



مقتل عامل نظافة بالمرج

تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (عامل نظافة)، بها عدة جروح طعنية بالجسم، أسفل أحد الكبارى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبسؤال والدته قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها المتوفى وبين أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (عامل نظافة آخر.



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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثا إصابته والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.