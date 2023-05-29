الاتحاد المصري يشيد بالمعاهد الأزهرية بعد تنفيذ مهرجان ألعاب القوى لرياض الأطفال

حرص الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى يرافقه نائبه أحمد حمزة، اليوم الإثنين، مقر قطاع المعاهد الأزهرية ، وكان في استقبالهم الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك للثناء على مشروع الرياضى الصغير المنفذ من خلاله مهرجان ألعاب القوي kids.



تعاون المعاهد الأزهرية مع الاتحاد المصري لألعاب القوى

و تقدم رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى بالشكر والتكربم لقيادات قطاع المعاهد الأزهرية علي رأسهم الشيخ ايمن عبد الغني، والدكتور أحمد الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، ومديرة المشروع الأستاذة دلال صلاح عضو الإدارة العامة لرياض الاطفال وذلك علي مساهمتهم الفعالة في إنجاح مشروع الرياضي الصغير ومهرجان العاب القوي (kids).

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و الذي تم تنفيذه لأول مرة بالأزهر الشريف بمرحلة رياض الأطفال وصرح رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى أن الأزهر الشريف له السبق الاول لتنفيذ مهرجان العاب القوي بمرحلة رياض الاطفال بالأزهر الشريف علي مستوي الجمهورية لعدد 164 ألف طفل وطفلة وقد أثنى علي وعي وثقافة قيادات قطاع المعاهد الأزهرية على نشر الوعي والثقافة الرياضيه لدي الاطفال والتطوير الملحوظ فى الألعاب والأنشطة الرياضية بمرحلة رياض الأطفال وخاصة في مجال ألعاب القوي kids.

قطاع المعاهد الأزهرية

وفي سياق متصل اجتمع الشيخ أيمن محمد عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بحضور الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، وفضيلة الشيخ عوض الله عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، وفضيلة الشيخ أبو اليزيد سلامة مدير عام الإدارة العامة لشؤون القرآن بالسادة مديري إدارات شؤون القرآن بالمناطق الأزهرية، لتدشين المشروع القرآني الصيفي.



وقد تناول الاجتماع مناقشة واستعراض الآتي:-

أهداف المشروع

1- الاستفادة من فترة الصيف في أعظم الأمور وهو حفظ القرآن الكريم.

2- تحفيز الطلاب ورفع هممهم واستخراج الطاقة الكامنة في نفوسهم.

3- تحفيظ الطلاب الأزهريين لمقرراتهم الدراسية قبل بدء العام الدراسي.

4- تهيئة التلاميذ وإعدادهم للمشاركة في مسابقات القرآن الكريم.

5- تنمية مهارات معلمي وموجهي القرآن الكريم.

6- غرس القيم القرآنية والأخلاق الحميدة في التلاميذ.