الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، تعليمات خاصة من وكيل الأزهر لمراكز التصحيح

تصحيح نتيجة الشهادة
تصحيح نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، فيتو

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، يترقب طلاب وأولياء أمور الشهادة الابتدائية الأزهرية ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد انتهاء الامتحانات المقررة على الطلاب يوم الخميس الماضي في كافة معاهد الجمهورية.

 

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

وبدأ قطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت العمل في مراكز تصحيح نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة مراعاة مصالح الطلاب.

 

ومن جانبه تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر،  الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت،  كنترول ومركز تصحيح الشهادة الابتدائية، بمجمع معاهد مدينة نصر.

 

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تعليمات تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة مراعاة الدقة التامة في أعمال التصحيح، حتى لا يتم ضياع مجهود الطلاب، مشيدا بجهود المعلمين والمعلمات الكبيرة في أعمال التصحيح وسير امتحانات الثانوية الأزهرية على الوجه الأمثل.

 

كما زار وكيل الأزهر لجان الفتوى الموجودة بمجمع معاهد مدينة نصر، كما تفقد أعمال لجان المصالحات الأسرية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد في حل المشاكل الأسرية.

 

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة تمكين المرأة ووضعها في المناصب القيادية؛ تقديرا لجهودها، تم إشراك المعلمات لأول مرة في أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مبينا أنهن يبذلن جهودا كبيرة في أعمال الكنترول ويثبتن جدارتهن فيما يوكل إليهن من أعمال.

 

امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للدور الأول، خلال الايام الماضية دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

 

وأشاد الطلاب بالامتحانات وأنها في متناول الطالب المتوسط، مقدمين الشكر للأزهر الشريف على توفير كل سبل الراحة والهدوء لهم، وأنهم يشعرون بسعادة وفرحة غامرة في ثالث أيام امتحاناتهم.

 

قطاع المعاهد الأزهرية

وقامت غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتابع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية من خلال غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية الامتحانات بكافة معاهد الجمهورية بالاتصال إلكترونيا on line باستخدام برنامج الاجتماعات عن بعد Microsoft teams وذلك من خلال التواصل مع لجان المتابعة من قطاع المعاهد والمنتشرة في كافة المناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات.

 

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية 164639 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية إلى يوم الخميس الموافق 25/5/2023، بينما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية إلى يوم السبت الموافق 27/5/2023.

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