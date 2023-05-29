إمام الحسين: علموا أبنائكم قيمة النعمة

حذر الشيخ أحمد مكي، إمام مسجد الإمام الحسين، من الرفاهية الزائدة للأبناء دون تعليمهم قيمة النعمة التى يعيشون فيها، مطالبا الأباء بضرورة تعليم الأبناء "التخشن"، أى جعلهم يعيشوا ولو تكليفا فى درجات أقل من الرفاهية التى هم فيها، حتى يعرف قيمة النعمة.

منهج النبي في تربية الأطفال

وتابع خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "سيدنا النبي قال لنا (اخشوشنو فإن النعمة لا تدوم)، عشان كده لازم الأم تعمل أكل متواضع ويعلنوا رضاهم عنه، ممكن يأخد أولاده ويعرفهم قيمة السكن اللى هم فيه ويخليهم يشوفوا ناس أقل منهم، ولا يجعلهم يبصوا لغيرهم لأ لازم يبصوا للأقل منهم عشان يحمدوا ربنا على النعمة اللى هم فيها".

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واستكمل: "لازم فى أمور الدنيا نبص للى أقل مننا عشان نحمد ربنا، ولازم نبص للأعلى مننا فى الآخرة".

عقوبة عقوق الوالدين

ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عقوق الوالدين سعتبر من الكبائر، ويعتبر بعد الشرك بالله مباشر، كما أخبرنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور"، لافتا إلى أن القرآن الكريم أيضا أخبرنا بقيمة بر الوالدين في قوله تعالى: " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر".

وتابعت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "العقوق قرين الشرك، فهما قرينان فى الكبائر وإيمان الإنسان، طيب التوبة من كده إيه نعتذر لهما ونستغفر الله، ونسترضى والدينا، طيب اتوفوا فمن زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة مرة غفر له، وذلك ما أبلغنا به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

التحذير من سلوك التنمر

وفي سياق متصل قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن التنمر سلوك قديم وجديد فى نفس الوقت، لافتا إلى أنه يعتبر ظاهرة خطيرة جدا فى المجتمعات، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشأ فى مجتمع جاهلى، كان فيه السخرية والاستهزاء والظلم والعدوان، وأكل أموال الناس.

وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "شوف كل مساوئ المجتمع الجاهلى، قدر سيدنا النبي يخرج أجيال منه على قدر عالى من الأخلاق والاحترام، والإنسان المفروض يكون مسالم ومسامح، لما يجنح ويبعد عن الإنسانية يصبح سلوك التنمر".



وأضاف إلى أن القرآن الكريم حارب سلوك التنمر بشكل مباشر فى سورة الحجرات ووضع علاج لها، فى قوله سبحانه وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".