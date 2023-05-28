الأحد 28 مايو 2023
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صحة ومرأة

طرق التعامل مع عناد الأطفال، بدون عنف

الطفل العنيد، فيتو
الطفل العنيد، فيتو

طرق التعامل مع عناد الأطفال، من الأمور التي يحاول الكثير من الآباء تعلمها، خاصة أن عناد الأطفال من أشهر وأكثر السلوكيات المزعجة التي تصدر من معظم الاطفال، فمعظم الاطفال يمرون بمرحلة رفض إطاعة الاوامر، وإصرارهم على سلوكياتهم الخاطئة، وعناد الاطفال قد يدفع بعض الآباء أحيانا إلى استخدام العنف، مما قد يؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية.

 

وعدم إجادة طرق التعامل مع عناد الأطفال، قد يتطور أحيانا مع بعض الآباء ويجعلهم يشعرون بالتقصير، والفشل في تربيتهم لأبنائهم، خاصة عندما يلاحظون على الأطفال بعض السلوكيات غير المستحبة، أو عندما يقابل الأطفال أوامر الوالدين بالعناد، وعدم الطاعة.

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العناد

وتؤكد دكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية، أن عدم طاعة الأطفال كثيرا ما تكون حيل دفاعية يستخدمها الطفل للتعبير عن استقلاليته، وعن شخصيته، ورفضه للتبعية المطلقة، وهو ما يجب أن يلتفت إليه الوالدين؛ للتعامل معه بشكل إيجابي، بدلا من سيطرة مشاعر الإحباط والفشل على الوالدين


وتضيف دكتورة عبلة أنه ليس هناك آباء مثاليون، ولا أطفال مثاليون، وهذا ما يجب أن يفطن إليه الآباء والأمهات، كما أنه في نفس الوقت ليس هناك والدان فاشلان، لكن هناك آباء متسعي الأفق، وهذا هو الأصل، فلابد أن يعي الوالدان أن نفسية الطفل تحتاج إلى الصبر، والمرونة في التعامل، وليس هناك طفل مطيع على طول الخط، وإلا كان غير سوي، ويوصف بالسلبية، فلابد أن يعترض الطفل، ويعاند لبناء شخصيته المستقلة والتعبير عنها.

 

طرق التعامل مع عناد الأطفال

عناد الأطفال، فيتو


وتشير دكتورة عبلة إلى أن هناك بعض الطرق التربوية التي تساعد الوالدين على التعامل مع عناد الاطفال، دون التأثير على نفسيته، أو قهره وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

 يجب أن نتقبل عناد الطفل ورفضه للطاعة بالهدوء، وأن نناقش الطفل في رفضه، وأسبابه.

 

 إذا تكرر الأمر لا يجب أن يشعر الوالدان بالفشل في التعامل مع الطفل، لأن هذا الشعور ينعكس على طريقة التعامل والتي قد تتسم بالعصبية.


يجب أن يتقبل الآباء الأخطاء؛ لأنها هي التي تشكل خبراتهم، وتجنبهم الوقوع في الخطأ مستقبلا.

 

حتى يتجنب الآباء تكرار الوقوع في نفس الأخطاء، لا بد أن يتناقشا فيما بينهما عندما تحدث مشكلة، أو يشعر أحدهما بالإخفاق، ليتوصلا سويا لأصل الخطأ، وبالتالي لا يتكرر.


وتنصح دكتورة عبلة الوالدين، بأن يغفرا الأخطاء لبعضهما ما يعتبرانه أخطاء في حق أبنائهما، ويكفي أنهما وقفا على أسباب الأخطاء.

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