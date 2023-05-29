الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ساسي: صلاح ومحرز هما فخر العرب، ورسالة "مو" لم تكن وداعية

صلاح ومحرز، فيتو
صلاح ومحرز، فيتو

أكد فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول ورياض محرز هما فخر العرب.

وقال ساسي خلال حواره ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “صدى البلد”: "محمد صلاح ورياض محرز هما فخر العرب، الثنائي مميز في أوروبا، صلاح هداف ورياض مهاري أكثر، كل لاعب له أدوار معينة، نتشرف بهم كعرب".

 

أمتلك قميص صلاح

وتابع: "ما زلت أمتلك قميص صلاح عندما كان في بازل، ولا أظن أن رسالته الأخيرة وداعية، هي رسالة للجمهور، هو يعلم الأنسب له سواء الرحيل أو الاستمرار".

-إعلانات-

وأتم: "إذا شعر صلاح بأنه سيواصل تحقيق الأهداف سيستمر، وإذا شعر بهبوط الطموح سيرحل بكل تأكيد".

 

حصاد محمد صلاح مع ليفربول

الدوري الإنجليزي، اختتم الدولي المصري محمد صلاح، موسمه مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعد ما خاض الريدز آخر مباراة له في الموسم مساء اليوم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن أرقام محمد صلاح مع ليفربول في موسم 2022 / 2023.

 

شارك صلاح شارك في جميع مباريات الدوري الإنجليزي

وشارك محمد صلاح في 50 مباراة رفقة ليفربول في جميع البطولات بواقع 4211 دقيقة، سجل خلالها 30 هدفا وقدم 15 أسيست، وتلقى الفرعون المصري بطاقتين صفراوين، كما شارك محمد صلاح في جميع مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وحصد محمد صلاح  بطولة وحيدة مع ليفربول في الموسم المنقضي وهي بطولة درع الاتحاد الإنجليزي والتي كانت في بداية الموسم.

وصعد ليفربول إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلال الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد  67 نقطة.

 


ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فرجاني ساسي ساسي محمد صلاح صلاح محرز ليفربول حصاد محمد صلاح مع ليفربول

مواد متعلقة

فرجاني ساسي: هشجع الوداد أمام الأهلي وتوقعت خروج الترجي

فرجاني ساسي: موقف الحاجة سوزان أحرجني، رؤساء الزمالك السبب في عدم تجديد العقد، وشيكابالا تعرض للعنصرية

ساسي: هدف أفشة في نهائي إفريقيا به توفيق كبير وعلاقتي بمعلول لم تتأثر بمباريات القمة

ساسي يكشف كواليس اجتماعه مع الوزير أشرف صبحي وشكواه ضد الزمالك

الأكثر قراءة

قرار جديد من المحكمة بشأن عمومية الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

كأس مصر، إنبي يفوز على فيوتشر ويتأهل إلى دور الثمانية في مباراة ماراثونية

واقعة خطيرة داخل إحدى الصيدليات بمستشفى مدينة نصر التخصصي (فيديو)

حسام حبيب يرقص في كواليس حفل شيرين بجدة (فيديو)

تامر هجرس: عملت جراحة في العمود الفقري، وكنت مهدد بالشلل (فيديو)

حسين فهمي: ليا مشهد في سره الباتع اتعاد 9 مرات، وخالد يوسف يتحدى مخرجي مصر (فيديو)

الدوري المصري، الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في البروفة الأخيرة قبل نهائي أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

جرذ يفر وراء الناخبين في تركيا

مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر.. ما القصة ؟

وفاة محتجز قفز من نافذة مركز شرطة في أثينا

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

حصاد محمد صلاح بعد انتهاء موسم ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 29 - 5 - 2023 بالقاهرة ومحافظات الجمهورية

دعاء قيام الليل مستجاب، أفضل وقت لدعاء قيام الليل لا يفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية