ساسي: صلاح ومحرز هما فخر العرب، ورسالة "مو" لم تكن وداعية

أكد فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول ورياض محرز هما فخر العرب.

وقال ساسي خلال حواره ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “صدى البلد”: "محمد صلاح ورياض محرز هما فخر العرب، الثنائي مميز في أوروبا، صلاح هداف ورياض مهاري أكثر، كل لاعب له أدوار معينة، نتشرف بهم كعرب".

أمتلك قميص صلاح

وتابع: "ما زلت أمتلك قميص صلاح عندما كان في بازل، ولا أظن أن رسالته الأخيرة وداعية، هي رسالة للجمهور، هو يعلم الأنسب له سواء الرحيل أو الاستمرار".

-إعلانات-

وأتم: "إذا شعر صلاح بأنه سيواصل تحقيق الأهداف سيستمر، وإذا شعر بهبوط الطموح سيرحل بكل تأكيد".

حصاد محمد صلاح مع ليفربول

الدوري الإنجليزي، اختتم الدولي المصري محمد صلاح، موسمه مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعد ما خاض الريدز آخر مباراة له في الموسم مساء اليوم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن أرقام محمد صلاح مع ليفربول في موسم 2022 / 2023.

شارك صلاح شارك في جميع مباريات الدوري الإنجليزي

وشارك محمد صلاح في 50 مباراة رفقة ليفربول في جميع البطولات بواقع 4211 دقيقة، سجل خلالها 30 هدفا وقدم 15 أسيست، وتلقى الفرعون المصري بطاقتين صفراوين، كما شارك محمد صلاح في جميع مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وحصد محمد صلاح بطولة وحيدة مع ليفربول في الموسم المنقضي وهي بطولة درع الاتحاد الإنجليزي والتي كانت في بداية الموسم.

وصعد ليفربول إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلال الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة.