اتحاد الصناعات: الاتفاق مع المؤسسة الإسلامية لضمان الصادرات على تخفيضات خاصة للشركات الصغيرة

كشفت شيماء بهاء الدين، مدير إدارة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات المصرية، أن الأسبوع الماضي شهد عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي البنك الإسلامي الدولي للتنمية على هامش اجتماعه السنوي لبحث أوجه زيادة فرص التجارة بين الدول.

وأشارت إلى أن المؤسسة الإسلامية لضمان الصادرات والاستثمار تعد أحد أذرع البنك الإسلامي لتحقيق هذا الغرض والتي تعمل على ضمان التجارة والاستثمار في الكثير من الدول بشرط أن يكون أحد الأطراف عضوا بالبنك الإسلامي.

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جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات الندوة التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في نيروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، تحت عنوان "فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية إلى كينيا"، شارك فيها نخبة من المتخصصين وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالتصدير إلى الأسواق الأفريقية.



وأضافت: مصر تعد من أهم الأعضاء في البنك الإسلامي وهو ما يعطى الشركات والمصدرين المصريين ميزة تنافسية لدخول الكثير من الأسواق الأفريقية على أن يضمن البنك حصولهم على قيمة منتجاتهم

واشارت إلى أنه تم الاتفاق مع المؤسسة الإسلامية المؤسسة الإسلامية لضمان الصادرات على تخفيضات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على التصدير، خاصة الأسواق الافريقية.

قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 11.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 9.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 14.6%.

قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استيرادًا من مصر

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استيرادًا من مصرخلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها أمريكا 2.3 مليار دولار، ثـم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، ثم كندا 959.5 مليون دولار، ثـم ألمانيا 942.6 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 260.8 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتصل إلى 19.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 18.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4%.

قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى تصديرًا لمصر

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى تصديرًا لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.8 مليار دولار، يليها ألمانيا 4 مليارات دولار، ثم إيطاليا 3.5 مليار دولار، ثم فرنسا 2.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.8 مليار دولار، ثم اليابان 888.5 مليون دولار، وأخيرًا كندا 322.2 مليون دولار.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 30.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.7 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.3%.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 2.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في مصر 137.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 141 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 1.7 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 863.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 203.3 مليون دولار، ثم كندا 138.5 مليون دولار، ثم فرنسا 120 مليون دولار، ثم إيطاليا 106.3 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 6.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بمصر 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 8.3%.