كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

تستهدف الحكومة تنمية ورفع نسبة الصادرات، للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وطبقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن الحكومة تسعى لتبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية.

ونستعرض تفاصيل خدمة دراسة الجدوى المالية التي يقدمها تحديث الصناعة خلال السطور التالية

تم تصميم برنامج الخدمات المالية وتيسير الحصول على التمويل من برنامج تحديث الصناعة لتقديم مجموعة من الخدمات المالية والاستشارية لكافة المنشآت الصناعية، وتهدف تلك الخدمات لدعم وتطوير الشركات الصناعية المستفيدة من خلال الخبراء الماليين داخل الإدارة بمركز تحديث الصناعة أو خبراء متخصصين من خارج المركز.

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ويأتي هذا في إطار خطة مركز تحديث الصناعة لدعم المنشآت الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية.

ويركز البرنامج على تذليل العقبات المالية التي تواجهها تلك المنشآت، وتسهيل طرق الحصول على التمويل المطلوب لاستمرار إنتاجها بنفس الكفاءة، كما يعني البرنامج بتقديم الدورات التدريبية التي تساعد المنشآت الصناعية على تعزيز الإدارات المالية بداخلها وبالتالي زيادة القيمة الاستثمارية لتلك الشركات.

خدمة دراسة الجدوى المالية

وتعد خدمة دراسة الجدوى المالية إحدى خدمات برنامج الخدمات المالية الاستشارية من تحديث الصناعة

هي خدمة تركز على دراسة وتحليل حجم الإنتاج وعناصر التكلفة لإعداد الموازنة للشركة المستفيدة بشكل عام، إلى جانب تأهيل وتدريب فريق العمل على إعداد الموازنات ووضع الخطط المالية للشركة، وذلك من خلال:

1-دراسة وتحليل حجم المبيعات وإعداد موازنة المبيعات

2-دراسة وتحليل حجم الإنتاج وإعداد موازنة الإنتاج

3- دراسة وتحليل عناصر التكلفة غير المباشرة وإعداد موازنة التكاليف غير المباشرة.

كيف يعمل مركز تحديث الصناعة

وضع مركز تحديث الصناعة محورين رئيسيين لتقديم خدماته المختلفة لكافة فئات القطاع الصناعي كالتالى:

الأول هو ما يتم تقديمه من خدمات تعتمد على التعاقد مع مقدمي خدمة.

الثاني هو ما يتم تنفيذه من خدمات داخل الشركات عن طريق موظفي المركز وذلك من خلال خطة تنمية أعمال تبدأ بتحليل الفجوة داخل المنشأة الصناعية المستفيدة ومرورًا بعمليات التعاقد والتنفيذ للخدمات المُقترحة بخطة تنمية الأعمال ووصولًا لتقيم الخدمة وقياس مؤشرات الأداء بعد الانتهاء من كل خدمة.

ويعتمد مركز تحديث الصناعة في تقديم عدد كبير من خدماته للمجتمع الصناعي على مقدمي خدمات متخصصين ومعتمدين لدى المركز، ويتم هذا التعاون بموجب اتفاقية يوقعها المركز مع العميل وتسمي "خطاب التزام" ومن ناحية أخري توقيع عقد مع مقدم الخدمة على أن يكون كُلًا من العميل ومقدم الخدمة متوافقان مع شروط التسجيل الخاصة بالمركز.

ويلعب المركز دور المُنسق بين الشركة الصناعية المستفيدة ومقدم الخدمة بما يضمن للطرفين سياق عمل ناجح خاضع للمتابعة والتقييم، وبموجب هذا الخطاب تدفع الشركة الصناعية المستفيدة ما يسمى بـ "مُساهمة الشركة الصناعية المستفيدة في التكلفة"، ويساهم المركز في تسديد باقي قيمة الخدمة.