اليوم الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية في الدقهلية بلا شكاوى

يواصل تعليم الدقهلية لليوم الثانى امتحانات الدبلومات الفنية ولم تتلقى غرفة العمليات شكاوى من الامتحانات

حيث أدى اليوم الأحد طلاب الدبلومات الفنية بمدارس محافظة الدقهلية إمتحان اللغه الانجليزية فترة اولى وإدارة مشروعات زراعية فتره ثانية للشعبه الزراعية وطلاب الشعبة الصناعية والتجارية والفندقية فتره أولى اللغة الإنجليزية.

وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية من غرفة العمليات المركزية بديوان المديريةسير العملية الامتحانية واطمأن على وصول صناديق الأسئلة والأوراق الامتحانية في الموعد المحدد لها بكل لجنه بالإدارات التعليمية وأكد شعبان ان الامتحانات تسير سيرا حسنا و أن اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية، ولم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوى بشأن الامتحان

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وأوضح وكيل الوزارة أن اليوم أدى ٤٧ الف ٢٦١ طالب وطالبة (٣٠٣٦١ صناعي و١٣٠٤٢ تجاري و٣٢٣٢ زراعي و٦٢٦ فندقي)

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة سير الإمتحانات