الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

وزير التعليم ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية (صور)

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، ڤيتو

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، أعمال امتحانات نهاية العام لشهادة الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، وذلك خلال جولته التفقدية بالمحافظة، اليوم، يرافقهم وفد الوزارة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.  

واطمأن الوزير والمحافظ على سير الامتحانات داخل اللجان ومستوى الاختبارات وعدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب، و توفير كافة سبل الراحة اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب.  

كما تفقدوا قسم تصنيع ألواح وصيانة شبكات الطاقة الشمسية بالمدرسة، والذي يُعد أحدث أقسام المدرسة التي تم إنشاؤها؛ لتدريب وتأهيل الطلاب على احتياجات سوق العمل في إطار خطة تطوير التعليم الفني وتعزيز مهارات طلابه وخريجيه.

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