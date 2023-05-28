وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عددًا من لجان الدبلومات الفنية والتي تؤدي ثاني أيام الامتحانات التحريرية على مستوى الجمهورية بإدارة غرب ططا التعليمية.

وتفقد لجان مدرسة طنطا الفنية المتقدمة التجارية العسكرية المشتركة، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة جيدة بجميع اللجان.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية خلال اليوم الأول، مؤكدًا على أنه لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى من الامتحان في اليوم الثاني من الامتحان.

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وأضاف "حسن" أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بقيادة الأستاذ الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، تتابع غرف العمليات الرئيسية بالمديرية عبر الفيديوكونفرانس، واطمأنت إلى حسن سير الامتحانات في اليوم الثاني، وأضاف أيضًا أن غرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية والفرعية بالإدارات التعليمية تابعت وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات بوقت كاف، وسارت الأمور في شكلها الطبيعي.

جدير بالذكر، أنه نحو 33920 طالب وطالبة أدوا اليوم الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، مشيرًا إلى متابعة معالي الوزير محافظ الغربية لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والرئيسية بالمديرية لضمان حسن سير الامتحان بجميع اللجان.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وتحرص "فيتو" علي نشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالأسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.