الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

سقوط 30 عنصرا إجراميا بحوزتهم مواد مخدرة فى المحافظات (صور)

القبض علي عناصر اجرامية
القبض علي عناصر اجرامية بحوزتهم مواد مخدرة، فيتو

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

 

ضبط صاحب شركة لتزوير الأختام الحكومية وترويج أدوية مجهولة المصدر

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 وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10,120 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 220 جراما – 75 قرصا مخدرا - مبالغ مالية – 5 هواتف محمولة – ميزان حساس).
مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - مبالغ مالى – 2 هاتف محمول).
مديرية أمن مطروح
ضبط ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام - مبالغ مالى – 2 هاتف محمول).
مديرية أمن الشرقية
  
ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.. وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ).


مديرية أمن الجيزة
ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").. بمحافظة الجيزة.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الهيدرو - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض).

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مديرية أمن البحيرة
ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (عدد 2 إسطوانة وكمية مجزئة من الهيروين المخدر- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
مديرية أمن كفر الشيخ
 ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
     
مديرية أمن بورسعيد

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى).. حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).
مديرية أمن الغربية


ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).
مديرية أمن السويس


ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن سوهاج


ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول –سلاح أبيض – ميزان حساس).
مديرية أمن أسيوط


ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين - عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2سلاح أبيض).


فى مجال ضبط قضايا الإتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الإجتماعى


ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور  ، لقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإستخدامه للترويج لبيع المواد المخدرة وبحوزته ( 5 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).


منطقة السحر والجمال
 ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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