الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

ضبط صاحب شركة لتزوير الأختام الحكومية وترويج أدوية مجهولة المصدر

صاحب شركة تسويق،
صاحب شركة تسويق، فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب شركة تسويق لتزوير وتقليد الأختام الحكومية بقصد ترويج أدوية مجهولة المصدر فى مدينة نصر.

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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة تسويق أدوية – كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة؛ بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد ترويج أدوية مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من شركته وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى. 

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة  تم إستهدافه بمقر الشركة وأمكن ضبطه.

 

 وبتفتيش الشركة عثر على ( 13 خطاب تسجيل منسوبين لجهات حكومية تفيد الموافقة على تسجيل مسميات لمستحضرات طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"- 50 خطاب "خالى البيانات" منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد "معدين للتزوير" – 33 أكلاشيه منسوبين لبعض الشركات– جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة – فلاش ميمورى- أدوات تستخدم  فى التزوير - 4 هواتف محمولة- مبلغ مالى).

وبفحص الأجهزة الإلكترونية فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.

 

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال ادوية مجهولة المصدر تزوير المحررات الرسمية جرائم الاموال العامة مديرية أمن القاهرة

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