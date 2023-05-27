الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

الدوري السعودي، أعلن البرتغال نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق الرسمي، الذي سيواجه الفيحاء في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

 

تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الفيحاء، كالتالي:


حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

 

خط الدفاع: أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مدالله العليان.

 

خط الوسط: عوض الناشري، برونو هنريكي، إيجور كورنادو.

 

خط الهجوم: هيلدر كوستا، عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو.

 

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وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:"مهند الشنقيطي، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، محمد الصيعري، هارون كمارا، عمر هوساوي، مروان الصحفي، حمدان الشمراني، عبدالله الجدعاني".

 

ويشتد الصراع على لقب دوري روشن السعودي، بين فريقي الاتحاد والنصر، قبل جولتين من نهاية الموسم؛ حيث يتزعم الاتحاد صدارة الترتيب، برصيد 66 نقطة، بينما يأتي النصر في الوصافة بـ63 نقطة.

 

وفي حالة فوز الاتحاد على الفيحاء، فإن الاتحاد يتوج رسميًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، حيث يتفوق على النصر بأفضلية المواجهات المباشرة.

 

في المقابل، يحتاج النصر إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين، مع انتظار تعثر الاتحاد في مباراتيه، سواءً بالتعادل أو الخسارة، من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي.

 

ويتزعم الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يأتي الفيحاء، في المركز الثاني عشر، برصيد 30 نقطة.

 

كريستيانو: الدوري السعودي سيكون أفضل 5 دوريات على مستوى العالم

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

 

وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز غالٍ ضد الشباب، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.

 


وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: الدوري السعودي قوي جدًّا في الموسم الحالي وليس بالسهل".


وأضاف: "الدوري السعودي يحتاج لمزيد من اللاعبين في المستقبل وسيكون من أفضل 5 دوريات في العالم".

 

وعن مباراة النصر والشباب قال: "شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة التي تأخرنا فيها.. نأخذ كل مباراة خطوة خطوة".

 

واختتم: "أشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات نأمل الفوز بها".

 

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الدوري السعودي تشكيل اتحاد جدة دوري روشن السعودي دوري روشن عبد الرزاق حمد الله

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