السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انتشال جثمان شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري طلخا في مياه النيل بالدقهلية (صور)

لحظة انتشال غريق
لحظة انتشال غريق بنيل المنصورة، فيتو

انتشلت  قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية  جثمان شاب تخلص من حياته بإلقاء نفسه في مياه النيل من أعلي كوبري طلخا بمدينة المنصورة، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

 

لحظة انتشال غريق بنيل المنصورة، فيتو


تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بإقدام شاب علي إنهاء حياته بالقفز من أعلي كوبري طلخا.

-إعلانات-

 

لحظة انتشال غريق بنيل المنصورة، فيتو


انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوة من قسم أول المنصورة برئاسة العقيد أحمد شبانة رئيس مباحث القسم وقوة مرافقة له، إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب في العقد الثاني من عمره ومقيم بمركز منية النصر.

 

لحظة انتشال غريق بنيل المنصورة، فيتو


جرى انتشال جثمان الشاب، وتبين أنه يدعي"حامد.ع.ا"، 33 عامًا مقيم مركز منية النصر،  وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الدولي بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لحظة انتشال غريق بنيل المنصورة، فيتو

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

 

لحظة انتشال غريق بنيل المنصورة، فيتو


كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

العثور على جثة طفل غريق بمصرف محلة زياد في الغربية

قوات الإنقاذ النهري تكثف جهودها لانتشال جثمان غريق في الشرقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإنقاذ النهرى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية المجلس القومى للصحة النفسية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قسم شرطة أول المنصورة قوات الإنقاذ النهرى قسم أول المنصورة مدير المباحث الجنائية مستشفي المنصورة الدولي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

العثور على جثة طفل غريق بمصرف محلة زياد في الغربية

قوات الإنقاذ النهري تكثف جهودها لانتشال جثمان غريق في الشرقية

انتشال جثة غريق من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

انتشال جثة طفل غريق بإحدى ترع مركز مطاي بالمنيا

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

موعد اجتماع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا واتحاد الكرة

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عصير البرتقال في المنام وعلاقته بالخير والسعادة والأرباح المالية

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية