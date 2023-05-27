انتشال جثمان شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري طلخا في مياه النيل بالدقهلية (صور)

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية جثمان شاب تخلص من حياته بإلقاء نفسه في مياه النيل من أعلي كوبري طلخا بمدينة المنصورة، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

لحظة انتشال غريق بنيل المنصورة، فيتو



تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بإقدام شاب علي إنهاء حياته بالقفز من أعلي كوبري طلخا.

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لحظة انتشال غريق بنيل المنصورة، فيتو



انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوة من قسم أول المنصورة برئاسة العقيد أحمد شبانة رئيس مباحث القسم وقوة مرافقة له، إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب في العقد الثاني من عمره ومقيم بمركز منية النصر.

لحظة انتشال غريق بنيل المنصورة، فيتو



جرى انتشال جثمان الشاب، وتبين أنه يدعي"حامد.ع.ا"، 33 عامًا مقيم مركز منية النصر، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الدولي بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لحظة انتشال غريق بنيل المنصورة، فيتو

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

لحظة انتشال غريق بنيل المنصورة، فيتو



كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.