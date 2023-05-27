مستشار الرئيس للصحة يستعرض استراتيجية مصر في القضاء على شلل الأطفال

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية على إشادة منظمة الصحة العالمية بنجاح مصر في القضاء على شلل الأطفال وفيروس سي قائلا: إن شلل الأطفال كان له تداعيات كبيرة لما كان يسببه من حالات وفاة وإصابة بالشلل ومعاناة كبيرة للأسر والمرضى وأن علاج هذا المرض تم عن طريق التطعيم واللقاحات.

شلل الأطفال

وأكد مستشار الرئيس اليوم إنه تم اتباع استراتيجية للقضاء على شلل الأطفال وكانت تجربة مصرية فريدة اعتمادها في عددا من الدول بعد ذلك.

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وأضاف أن هذه الاستراتيجية ركزت على تطعيم كافة الفئات المستهدفة من خلال الذهاب إليهم في المنزل حملات طرق الأبواب حيث تم تنظيم 90 ألف فرقة من أجل الوصول للأماكن الضيقة الحواري وغيرها بجانب الاستعانة بعربات صغيرة تحتوي على وحدات تبريد لحفط اللقاحات.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أنه تم اتباع هذه الاستراتيجية لعدة سنوات.

وقال ان سبب استمرار التطعيم ضد شلل الأطفال حتى الآن يرجع إلى أن بعض الدول المجاورة التي يوجد بها مشاكل فيها حالات مصابة بشلل الأطفال مضيفا: ممكن طفل يجي من هذه الأماكن ويكون حامل للفيروس وينزل في الصرف الصحي لمصر أو يصيب حد تاني وعشان كده وحتى هذه اللحظة حملات شلل الأطفال مازالت مستمرة في تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين مؤكدا أهمية استمرار الاستجابة لتلقي التطعيم من قبل فرق طرق الأبواب، لافتًا إلى أن يتم التطعيم من سن 0 وحتى 15 سنة.

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