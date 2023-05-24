مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة ظهور وباء فتاك بعد كورونا (فيديو)

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة ما أثير وخرج عن مدير منظمة الصحة العالمية بشأن وجود وباء فتاك بعد كورونا.

حقيقة ظهور وباء جديد بعد كورونا

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار": "محتوى التصريح الذي خرج عن مدير منظمة الصحة العالمية مفاده خلوا بالكوا ومتتكاسلوش واستعدوا علشان لو ظهر أي وباء، ولكن لم يؤكد ظهور وباء جديدة".

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تحذير منظمة الصحة العالمية

وأضاف: "مدير منظمة الصحة العالمية لم يؤكد بخطورة وباء قادم، وأرى تصريحه في إطار التحذير العام لكي نكون على استعداد لظهور أي وباء جديد".



حذرت منظمة الصحة العالمية مما أسمته المرض "إكس"، مشيرة إلى أنه رمز لمرض تسببه جرثومة لم يتم اكتشاف أسبابها بعد، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

مرض إكس



حول ذلك، قال براناب تشاترجي، الباحث في قسم الصحة الدولية في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة في بالتيمور، لصحيفة ناشيونال بوست: "ليس من المبالغة أن نقول إن هناك احتمالًا لحدوث مرض إكس X، وإنه قريب، قاب قوسين أو أدنى".

ويأتي ذلك، فيما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية قبل يومين، من أن العالم يجب أن يستعد للوباء القادم، والذي قد يكون "أكثر فتكًا" من جائحة كورونا COVID-19.

مرض أخطر من كورونا



في اجتماع لجمعية الصحة العالمية في جنيف، سويسرا، يوم الاثنين الماضي، أطلق المدير العام الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنذارًا بأن وباء COVID-19 لم ينته بعد.

وقال تيدروس: "لا يزال هناك خطر ظهور نوع آخر يتسبب في اندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة. والتهديد من مرض آخر ينشأ مع إمكانية أكثر فتكًا، وهذا لا يزال قائما".

حالة طوارئ

ومع ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا أن وباء COVID-19 لم يعد حالة طوارئ صحية.

وأضاف: "عندما يطرق الوباء القادم - وسيحدث - يجب أن نكون مستعدين للرد بشكل حاسم وجماعي ومنصف".

وذكر تيدروس في خطاب وجهه إلى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: "لا يمكننا أن نتغاضى عن هذا، إذا لم نجري التغييرات التي يجب إجراؤها، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم نصنعها الآن، فمتى؟".

على الرغم من إصدار هذه التحذيرات الرهيبة، أشاد تيدروس بالقرار الأخير الذي اتخذته الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لصياغة معاهدة بشأن الوباء مع الموافقة أيضًا على زيادة الميزانية، والتي تمت الموافقة عليها بعد أن التزمت المنظمة بإصلاحات في الميزانية والتمويل.

منظمة الصحة العالمية



كما دعا تيدروس إلى إجراء مفاوضات محدثة بشأن اللوائح الصحية الدولية، والمعاهدة التي تحدد الاستعداد والاستجابة للأزمات الصحية، ذاكرا: "لذلك لن يضطر العالم مرة أخرى إلى مواجهة الدمار الناجم عن وباء مثل COVID-19".

قتل وباء COVID-19 حتى الآن ما يقرب من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مع ما يقرب من 1.13 مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة.

وتوفي أكثر من 80 ألف شخص بسبب الإصابة بفيروس كورونا في نيويورك وحدها.