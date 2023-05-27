مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ريال مدريد واشبيلية والاتفاق ضد النصر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بملعب ودوريات العالم أبرزها الدوري الفرنسي والايطالي والسعودي والالماني

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أشبيلية ضد ريال مدريد… في تمام الساعة 8:00 عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي



سبيزيا ضد تورينو….في تمام الساعة 4:00 عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و“Startz Play APP”

ساليرنيتانا ضد أودينيزي…في تمام الساعة 4:00 عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 2 و“Startz Play APP”.

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فيورنتينا ضد روما.. في تمام الساعة 7:00 عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و“Startz Play APP”.

انتر ميلان ضد أتلانتا.. في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و“Startz Play APP”.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي



الشباب ضد التعاون.. في تمام الساعة 9:00 عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).

الاتفاق ضد النصر… في تمام الساعة 9:00 عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 5).

الفتح ضد ضمك..في تمام الساعة 9:00 عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 2).

الرائد ضد الخليج..في تمام الساعة 9:00 عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 4).

أبها ضد الهلال..في تمام الساعة 9:00 عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2).

الطائي ضد الوحدة…في تمام الساعة 9:00 عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 3).

الباطن ضد العدالة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC NEWS HD).

مباريات اليوم في الدوري الألماني



بوروسيا دورتموند ضد ماينز في تمام الساعة 4:30 عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

لايبزج ضد شالكة..في تمام الساعة 4:30 عبر شاشة تطبيق بي ان سبورتس “TOD APP”.

يونيون برلين ضد فيردر بريمن…في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة تطبيق بي ان سبورتس “TOD APP”.

كولن ضد بايرن ميونخ… في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة تطبيق بي ان سبورتس اتش دي 2 وتطبيق بي ان سبورتس “TOD APP”.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد أوجسبورج…في تمام الساعة 4:30 عبر شاشة تطبيق بي ان سبورتس “TOD APP”.

آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج.. في تمام الساعة 4:30 عبر شاشة تطبيق بي ان سبورتس “TOD APP”.

فولفسبورج ضد هيرتا برلين…في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة تطبيق بي ان سبورتس “TOD APP”.

بوخوم ضد باير ليفركوزن….في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة تطبيق بي ان سبورتس “TOD APP”.

شتوتجارت ضد هوفنهايم….في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة تطبيق بي ان سبورتس “TOD APP”.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي



أنجيه ضد تروا…في تمام الساعة 10:00 بعبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

كليرمون فوت ضد لوريان..في تمام الساعة 10:00 عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 2.

ليل ضد نانت…في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 7.

مونبلييه ضد نيس…في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

ليون ضد ستاد ريمس.. في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

مارسيليا ضد ستاد بريس…في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

لانس ضد اجاكسيو…في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 6.

ستراسبورج ضد باريس سان جيرمان…في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

رين ضد موناكو… في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

تولوز ضد أوكسير…في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

مواعيد مباريات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة

الأهلي ضد اي اس داون السنغالي.. نهائي بطولة الدوري الإفريقي "BAL"،في تمام السابعة على صالة كيجالي بالعاصمة الرواندية.