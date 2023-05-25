الدوري الإسباني، ريال مايوركا يفوز على فالنسيا 0/1

انتهت مباراة ريال مايوركا أمام ضيفه فالنسيا بفوز مايوركا 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب إيبيروستار، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل هدف مايوركا في مرمى فالنسيا اللاعب فيدات موريكي في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فالنسيا المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة، بينما يقبع فريق ريال مايوركا في المركز العاشر ويرفع رصيده إلى 47 نقطة.

وحمل الفريقان قبل بداية المباراة، لافتة مكتوب عليها “العنصرية خارج كرة القدم”، تعقيبا على الهتافات العنصرية التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في مباراة فالنسيا بملعب المستايا يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني.

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ريال مايوركا وفالنسيا، فيتو

رابطة الدوري الإسباني تنتصر لـ فينيسيوس ضد جماهير فالنسيا

أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعض القرارات، التي تخص مباراة فالنسيا وريال مدريد، التي فاز بها الأول بهدف دون رد في معقله ملعب "الميستايا" يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني إغلاقًا جزئيًّا لمدرجات ملعب فالنسيا لخمس مباريات، وعقوبة مالية قدرها 45 ألف يورو بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشار البيان، إلى أن فالنسيا يمكنه تقديم استئناف خلال 10 أيام عمل أمام لجنة الاستئناف.

وفي نفس السياق، أفادت إذاعة "كوبي" الإسبانية، أنه تم إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها فينيسيوس خلال المباراة.

ريال مدريد يدعم فينيسيوس بعد عنصرية جماهير فالنسيا

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا لدعم للاعبه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ضد العبارات العنصرية التي صدرت ضده خلال مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وأكد البيان: "يُظهر نادي ريال مدريد رفضه بشدة ويدين الأحداث التي وقعت ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور".

وواصل البيان: “تشكل هذه الحقائق هجومًا مباشرًا على نموذج التعايش لدولة القانون الاجتماعية والديمقراطية، ونعتبر أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضا جريمة كراهية، ولهذا السبب تقدم بشكوى مقابلة إلى مكتب المدعي العام للدولة وتحديدًا إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، حتى يمكن التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات”.

وأكمل البيان: “تحدد المادة 124 من الدستور الإسباني وظائف مكتب المدعي العام لتعزيز عمل العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة لهذا ونظرًا لخطورة الأحداث التي وقعت لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة للدولة دون المساس بظهوره كمقاضاة خاصة في الإجراءات التي يتم البدء فيها”.

ريال مايوركا وفالنسيا، فيتو

بيان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

وصف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ورئيسه إدنالدو رودريجيز، الإهانات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، على ملعب ميستايا بأنها "جريمة".

وأكد أنه "لا يمكن أن يكون هناك فرحة حيث توجد العنصرية".

وتساءل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان "إلى متى سنعيش في القرن ال21 مواقف مثل تلك التي شهدناها للتو مرة أخرى في الليجا؟ إلى متى ستستمر البشرية في كونها متفرجة ومتواطئة في أعمال عنصرية قاسية؟ كم من الوقت سنحتاج للتذكير بأنها جريمة؟ إلى متى سنكافح من أجل اتخاذ مواقف ملموسة وفعالة داخل وخارج الملاعب؟".

ونقل البيان كل دعمه إلى فينيسيوس، مؤكدا "أنت تحظى بكل حبنا وبحب كل البرازيليين، يا فينيسيوس...ليس أنت فحسب، بل كل من عانوا ويعانون من هذا المرض العالمي الذي هو العنصرية".