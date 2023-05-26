أخبار العقارات.. تعرف على خطوات توصيل المرافق لشقتك.. والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي
أخبار العقارات، شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:
حملات موسعة بمدينة حدائق أكتوبر لمكافحة العشوائية
حدائق أكتوبر، قام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بشن حملات على مدار يوم أمس لمواجهة انتشار العشوائية بكافة مظاهرها بالمدينة.
جهاز مدينة العبور الجديدة يعقد أولى جلسات توفيق الأوضاع الخميس المقبل
العبور الجديدة، أعلن جهاز مدينة العبور الحديدة إرسال رسائل نصية (SMS) للمتقدمين بطلبات لتوفيق الأوضاع على بعض قطع الأراضي بمنطقة شركة القادسية لوضع حدايد على حدود قطعة الأرض.
شقق الإسكان، تعرف على خطوات توصيل المرافق لشقتك
شقق الإسكان، يترقب المواطنون الحاجزون لشقق وزارة الإسكان إنهاء إجراءات التخصيص واستلام شقق مشروعاتهم، سواء بالإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين والتى سبق وطرحتها بالمدن الجديدة.
اتحاد المقاولين يطالب بفترة انتقالية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على القطاع
أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن هناك الكثير من الصعوبات تواجه تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالقطاع، لافتا إلى أن قطاع الإنشاءات يحتاج لفترة انتقالية لاستيعاب التفاصيل المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية.
طرح وحدات إدارية ومهنية ومحال تجارية للبيع بالمزاد العلني
كشفت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل طرح جديد للمحال والوحدات التجارية والإدارية.
الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي
الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، يطمح كل المتقدمين لحجز شقق مشروع الإسكان الاجتماعي أو سكن كل المصريين لإنهاء إجراءات التخصيص واستلام شقته، ولذلك يتساءل المتقدمون عن آلية معرفة موقفهم ومواعيد التخصيص والاستلام لشقق المشروع.
سبيل طه حسين الورداني، آخر علامات الجمال بحارة المقاصيص (صور)
الأسبلة في القاهرة القديمة, في قلب سوق الصاغة وبين صراعات الورش الصناعية بشارع المقاصيص يظهر طيف مبنى جميل على استحياء يكاد يضيع وسط المباني الحديثة التي طغت على المنطقة العمرانية المحيطة بسبيل طه حسين الورداني الذي يشغل موقعًا جميلًا وسط منطقة كانت سابقًا مزيجًا بين السكن والورش الصغيرة لصناعة الذهب.
غرفة التطوير العقاري تستعرض أبرز المقترحات الداعمة للقطاع خلال اجتماع مجلس الوزراء
أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بالدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع العقاري لمواجهة التحديات الراهنة، كما توجه مجلس إدارة الغرفة بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وللدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اهتمامهما وتفهمهما الكامل لطبيعة الموقف الراهن الذي يواجهه السوق العقاري.
جهاز أكتوبر الجديدة يشن حملات على المحلات المخالفة للنشاط وتحرير 550 مخالفة
6 أكتوبر الجديدة، قام جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تحت إشراف المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز رئيس الجهاز بشن حملة مكبرة برئاسة المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز وبمشاركة إدارات الأمن والتنمية ورئاسة الأحياء وبتأمين قوة من شرطة التعمير وذلك لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني السكنية التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقوانين المنظمة.
شقق سكن كل المصريين، تفاصيل ومعدلات تنفيذ المشروع بأسوان الجديدة
شقق سكن كل المصريين، قام المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، وأعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، ومسئولو جهاز المدينة، بتفقد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمحور الإسكان المتوسط، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بمدينة أسوان الجديدة.
تنفيذ 4340 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل و3420 شقة أخرى تحت الطرح في بورسعيد الجديدة
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة بورسعيد الجديدة " سلام"، لافتًا إلى أن مدينة بورسعيد الجديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 22153.95 فدان وتستهدف استيعاب 800 ألف نسمة، وتقع في أقصى الشمال الغربى لشبه جزيرة سيناء.
قانون البنك المركزي، ضوابط إصدار النقد وفقا للقانون
قانون البنك المركزي، حددت المادة (٥٧) من قانون البنك المركزي ضوابط إصدار النقد وفقًا لهذا القانون.
مركز حسابات المياه بمدينة الشروق يحصل ثلاث شهادات أيزو في إدارة الجودة والصحة والسلامة
مدينة الشروق، أكد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق أن مركز حسابات المياه التابع للجهاز قد قام بتطبيق عدة معايير في مجال إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
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