جهاز مدينة العبور الجديدة يعقد أولى جلسات توفيق الأوضاع الخميس المقبل

العبور الجديدة، أعلن جهاز مدينة العبور الحديدة إرسال رسائل نصية (SMS) للمتقدمين بطلبات لتوفيق الأوضاع على بعض قطع الأراضي بمنطقة شركة القادسية لوضع حدايد على حدود قطعة الأرض.

وأوضح جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على حرص الجهاز على تكثيف ودفع العمل بملف تقنين وتوفيق الأوضاع بالكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري الصادر برقم (۲۴۹) لسنة ۲۰۱٦ الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

وأكد حرص الجهاز على إطلاع المواطنين بآخر المستجدات في إجراءات تقنين الطلبات المقدمة الجاري عرضها على اللجنة المشكلة، موضحًا ضرورة الحضور لمقر الجهاز بالتاريخ المحدد للإرشاد على الطبيعة.

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أعلان جهاز مدينة العبور الجديدة، فيتو

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة يوم الخميس الموافق 1 - 6 لإرشاد قطع أراضي أرقام ( ق ٥٣١ - ق ٦٢١ - ق ٤ ٢١١ - ق ٥٥٨ - ق ٦٥٨ - ٨٤٨ - ق ٢٣٥ ) بالقادسية مربع ١، وقطع أراضي أرقام ( ق ٣٠٧ - ق ٨٦ - ق ۳۱ - ق ٣١٤ - ق ١٥ - ق ۲۹۳ - ق ٢٩٥ - ق ٨٣٣ ) بالقادسية هذا بالإضافة إلى قطع أراضي أرقام ( ق ۹۷ - ق ٩٨ ) بمنطقة الكيلو ٤٨.



وشدد الجهاز على المتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع على القطع المذكورة والذين تم إرسال رسائل نصية لهم بضرورة الالتزام بالحضور لمقر جهاز مدينة العبور الجديدة طبقا للتاريخ المحدد لتحديد موعد الإرشاد على الطبيعة وفي حالة عدم الالتزام بالحضور سيتم إرجاء دراسة الطلب لعدم الجدية.

وأكد جهاز مدينة العبور الجديدة أنه لن يسمح بالتعامل إلا مع من تم إرسال رسائل نصية لهم فقط وذلك تيسيرًا على المواطنين، مع العلم بأنه سيتم إرسال رسائل نصية لباقي الطلبات تباعًا.

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع عمارات روضة العبور بحي سلام ثانِ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع أعمال "الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي" في مرحلته الأولى؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك عقب جولته اليوم بمدينة العبور الجديدة، برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية المدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن ذلك المشروع، الذي تتولى تنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نموذج يُحتذى به في تنفيذ أعمال إعادة تأهيل المدافن العشوائية؛ حيث يهدف إلى الغلق الآمن وإعادة تأهيل مدفن نفايات "السلام" العشوائي، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وحمايتهم من الأمراض المزمنة، بجانب الحفاظ على البيئة من الغازات الرئيسية المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وخاصةً غاز الميثان، فضلًا عن الحد من التكاليف الباهظة لنقل المخلفات، والتخلص من الآثار السلبية الناتجة عن عمليات النقل.