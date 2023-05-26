جهاز أكتوبر الجديدة يشن حملات على المحلات المخالفة للنشاط وتحرير 550 مخالفة

6 أكتوبر الجديدة، قام جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تحت إشراف المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز رئيس الجهاز بشن حملة مكبرة برئاسة المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز وبمشاركة إدارات الأمن والتنمية ورئاسة الأحياء وبتأمين قوة من شرطة التعمير وذلك لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني السكنية التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقوانين المنظمة.

وتم رفع عدادات المرافق ومصادرة بعض المعدات المستخدمة في الأنشطة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي المظهر الحضاري لـ مدينة 6 أكتوبر الجديدة وتنفيذًا للضوابط والاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، واشتراطات الحفاظ على واجهات العمارات السكنية والضوابط العامة.

-إعلانات-

وشارك في الحملة المهندس ماهر الفقي مدير عام التنمية والأستاذ أحمد سليم مدير إدارة الأمن بالجهاز، والمهندس محمد حسين والأستاذ بهاء الدين أحمد رؤساء الأحياء وقوة من شرطة التعمير تحت إشراف العميد ضياء سعد رئيس شرطة تعمير أكتوبر وبمشاركة المقدم أمين يوسف.

وأضاف المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز للتنمية أنه تم تحرير 550 مخالفة للوحدات السكنية التي قامت بمخالفة الاشتراطات والقواعد المنظمة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وعدم التعدى على الملكيات العامة،وعلى سبيل المثال لا الحصر.

وتنوعت المخالفات ما بين ( القاء مخلفات التشطيب بالطرق وساحات الانتظار- تغير لون البلكونة - تركيب سيراميك في البلكونة - تقفيل البلكونة بالحديد-استغلال المناور او الاسطح او مداخل العمارات-الخ)

وتقوم إدارة التنمية ورئاسة الأحياء بوضع ملصق لكل مخالفة كانذار لمدة أسبوع لإزالة المخالفة وإعادة الشيء لأصله وفي حالة عدم الاستجابة يتم استكمال الإجراءات القانونية وتحرير محاضر لكل مخالفة بشرطة التعمير.

وقد شدد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة على مواصلة الحملات بصورة دورية للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا على التشديد على شركات النظافة والصيانة لأداء أدوارهم المكلفين بها والمحاسبة في حال اي قصور.

وشكر جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة السكان المتعاونين والحريصين على مدينتهم الجديدة، مؤكدًا على ترحيب جهاز المدينة بالأنشطة الصناعية والتجارية بالمدينة ولكن في إطارها الشرعي والقانوني طبقا للوائح المنظمة.



ميناء 6 أكتوبر الجاف، انطلاقة مصرية لربط السكك الحديدية بالمواني

خلال جولته اليوم بمحافظة الجيزة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميناء السادس من أكتوبر الجاف، الذي تم تشغيله تجريبيًا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك.

وقام رئيس الوزراء بجولة بعدد من مكونات هذا المشروع، حيث أكد أن هذا المشروع يمثل نموذجًا مميزًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مرحلة تشهد تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، بمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص، المحلي والأجنبي، للمساهمة مع الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى.



أول ميناء جاف في مصر

واستمع مدبولي إلى شرح من الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، الذي أوضح أن ميناء السادس من أكتوبر يعدُ أول ميناء جاف في مصر، وتم تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن هذه الشراكة قامت بين الهيئة العامة للمواني البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف، المُكونة من تحالف شركتي السويدي إلكتريك، الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة "دي بي شنكر" الألمانية المُتخصصة في مجال اللوجستيات والنقل مُتعدد الوسائط، وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النُظم الرقمية العالمية في مصر، حيث يبلغ حجم العمالة المباشرة بالمشروع 500 عامل، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة.