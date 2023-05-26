الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، يطمح كل المتقدمين لحجز شقق مشروع الإسكان الاجتماعي أو سكن كل المصريين لإنهاء إجراءات التخصيص واستلام شقته، ولذلك يتساءل المتقدمون عن آلية معرفة موقفهم ومواعيد التخصيص والاستلام لشقق المشروع.

ويتيح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للاستعلام عن موقفك، أبرزها إمكانية الاستعلام بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

كما يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للتواصل مع الحاجزين وهى، أرقام الخط الساخن 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

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وافتتح الصندوق مكاتب لخدمة عملاء الصندوق المتقدمين على كل من مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان القومي ومشروعات القطاع الخاص لمحدودي الدخل، بمقار كل من جهاز مدينة السادات، وجهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومقر الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب والمستقبل بمدينة الشروق، وذلك إضافة للمقر الحالي لخدمة العملاء بجهاز مدينة 15 مايو.

وتساءل البعض هل يمكن إعادة التقديم مرة أخرى على نفس المشروع بعد سحب مقدم الحجز؟

وأجاب صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مؤكدا أنه لا يمكن وذلك لأن سحب المواطن لمقدم الحجز يعني تنازله عن الوحدة ولا يمكن الرجوع إليها مرة أخرى.

حددت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري المستفيدين من قرار فتح باب التظلم للمواطنين المتقدمين على إعلان المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين3"، منخفضي ومتوسطي الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

شقق سكن كل المصريين 3

وقررت الوزارة مد فترة تلقى تظلمات حاجزى وذلك حتى يوم الخميس 25 مايو 2023، كفرصة أخيرة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، حيث كان من المقرر انتهاء فترة تلقى التظلمات، الخميس 18 مايو 2023.

وأكدت الوزارة على رفض قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقًا بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.



صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري

وأكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على مد فترة تلقي التظلمات جاء استجابة لطلبات المواطنين، الذين رغبوا في منحهم فرصة زمنية أطول لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة، مؤكدة أنه سوف يتم الرد على كافة التظلمات تباعًا خلال الفترة المقبلة.