سبيل طه حسين الورداني، آخر علامات الجمال بحارة المقاصيص (صور)

الأسبلة في القاهرة القديمة, في قلب سوق الصاغة وبين صراعات الورش الصناعية بشارع المقاصيص يظهر طيف مبنى جميل على استحياء يكاد يضيع وسط المباني الحديثة التي طغت على المنطقة العمرانية المحيطة بسبيل طه حسين الورداني الذي يشغل موقعًا جميلًا وسط منطقة كانت سابقًا مزيجًا بين السكن والورش الصغيرة لصناعة الذهب والفضة ولكنها على مدار السنوات غزت الورش المساكن فأصبحت المنطقة عبارة عن مصنع كبير به آلاف من الورش الصغيرة التي تغذي سوق الصاغة بمصر.

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وكان نتيجة لذلك انعدام الخدمات السكانية بالمنطقة وطغيان الاستخدامات الصناعية فأصبحت المنطقة طاردة للسكان وارتفع لذلك سعر متر الأرض فأصبح أغلى سعر للمتر على مستوى الجمهورية، والأراضي الباقية إما أراضي آثار أو أوقاف، وهذا يفسر سر تمني مالكي الورش أن يزول مبنى سبيل وكتاب طه حسين الورداني.

وفقد المبني العديد من عناصره حيث كان جزءا من مبنى أكبر، كما فقد السلم الصاعد للكتاب وحجرة المكتب وسقف الكتاب، علاوة على فقد حائطين كاملين من حوائط الكتاب واندثار أرضيته، أما السبيل ففيه العديد من الشروخ الكبيرة كما أن شباك السبيل الكبير فقد أجزاء منه أستعيض عنها.

سبيل طه حسين الورداني, فيتو

موقع الأثر وتاريخه ومنشئة

يقع سبيل وكتاب طه حسين الورداني بشارع المقاصيص وتقاطعه مع شارع خان أبو طاقية، ويرجع تاريخ إنشائه إلى أواخر القرن الثاني عشر الهجري أو أواخر القرن الثامن عشر الميلادى، أما منشئة فهو طه حسين الورداني أحد رجالات هذه الفترة.

التخطيط العام وعناصر تكوينه

كان سبيل طه حسين الورداني ملحق بوكالة الورداني في ركتها الغربى وكذلك يعلوه كتاب ويعد الأثر من طراز الأسبلة ذات الشباكين أحدهما يقع بشارع المقاصيص يجاوره يسارًا دكان حيث يرجح أنه كان به المدخل المؤدى إلى السبيل والكتاب والذي أصبح حاليًا من داخل الوكالة.

أما الشباك الآخر فيوجد بالواجهة الشمالية الغربية بشارع خان أبو طاقية وهو أكبر اتساعًا وأرتفاعًا، وغرفة السبيل من الداخل عبارة عن غرفة مستطيلة يغطي سقفها سقف خشبي بالضلع الجنوبي الشرقي لها دخلة مستطيلة يرجح أنها المخصصة لشاذر اون يجاورها يمينًا باب حجرة السبيل.

سبيل طه حسين الورداني, فيتو

ويعلو السبيل كتاب مكون من غرفة مستطيلة المساحة فرشت أرضيتها ببلاط حجرى والجدران الداخلية متهدمة وله واجهتين الأولى تطل على شارع المقاصيص بنافذة معقودة، أما واجهته الشمالية فتطل على شارع خان أبو طاقية وتطل عليه ببائكة ثنائية العقود ترتكز على عمودى من الرخام وكان يعلو واجهتى الكتاب رفرف لانزال أجزاء باقية منه في الواجهة الثانية حيث يرتكز على ثلاث كوابيل خشبية فى هذه الواجهة, أما غرفة الكتاب فهى كانت عبارة عن غرفة مستطيلة تأخذ نفس غرفة السبيل.

الترميمات السابقة لسبيل طه حسين الورداني

لم تولى لجنة حفظ الآثار العربية سبيل طه حسين الورداني أى عناية ولم يرد خلال كراسات لجنة حفظ الآثار العربية أية بيانات لترميمات هذا الأثر.

أعمال الحفاظ والترميم لسبيل وكتاب طه حسين الورداني

في البداية تم الكشف على الأساسات خاصة الحائط الغربي والذي تم فكه بالكامل وإعادة بنائه بعد عمل أساسات حجرية جديدة له وتم إعادة إنشاء الحوائط المفقودة بالكتاب وعمل سقف جديد له وترميم سقف السبيل الخشبي وتدعيمه بعمل ألواح تطبيق من طبقتين متعامدتين على بعض، هذا علاوة على ترميم الأحجار وحقن الحشوات المتآكلة بها وعمل مدخل للسبيل وسلم للدور الأول والذي يكون واجهة الكتاب مع عمل رفرف خشبي بدلًا من المفقود على الواجهة الرئيسية.