اتحاد المقاولين يطالب بفترة انتقالية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على القطاع

أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن هناك الكثير من الصعوبات تواجه تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالقطاع، لافتا إلى أن قطاع الإنشاءات يحتاج لفترة انتقالية لاستيعاب التفاصيل المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أن القطاع لا يعمل من المكاتب ويعمل من مواقع متباعدة قد لا تتوفر بها الوسائل والتقنيات الحديثة، هذا بالإضافة إلى صعوبة تسجيل مقاولي الباطن علي الفاتورة الإلكترونية، وصعوبة إثبات كافه بنود التكاليف إلكترونيًا، وأيضًا التضارب في التواريخ بين رفع المستخلص على منصة الفاتورة وبين الإقرار الشهري لضريبة القيمة المضافة.

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أكد أنه لم يؤخذ رأي قطاع المقاولات في الفاتورة الإلكترونية أثناء إعداد السيستم الخاص بالوزارة وبالتالي اعترض المقاولون عليها لأنها ستسبب خسائر كبيرة للمقاول» وعليه تقدم المقاولون للاتحاد ببعض المطالب، والذي قام بدوره برفعها لوزارة الإسكان لاتخاذ قرارات فيها.

وفيما يتعلق بزيادة أسعار الحديد الغير مبرره أكد رئيس الاتحاد أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأربعة أشهر الماضية حيث تجاوز سعر الطن 45 ألف جنيه وهي ارتفاعات غير مسبوقة، الأمر الذي أثر بشكل كبير علي قطاع المقاولات ككل.

وأوضح أن حديد عز ينتج حوالي 65% من حجم إنتاج الحديد في مصر، حيث إنه يقوم باستيراد خام البليت من الخارج وعمل درفلة له، وعندما حدثت مشكلة الدولار قلت الكمية المستوردة اضطر إلى العمل بنسبة 40% فقط من طاقته، فضلًا عن تصدير 50% من إنتاجه من الحديد للخارج لتوفير الدولار.

وقال إن الدولة لا تقدم أي دعم لإنتاج الحديد، والمصانع هنا شأنها شأن المطورين العقاريين لا رقيب عليها في الأسعار، وكل شركة تبيع بسعر خاص ومختلف.

وهنا لا مجال للشكوى لجهاز حماية المستهلك لان الحكومة لم تضع سعرا محددا للحديد حتى يتم مراقبة تجاوزات المنتجين.

كما أكد هشام يسرى الأمين العام بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الاتحاد يسعى جاهدًا للحفاظ على حقوق شركات المقاولات وحل جميع المعوقات التي تحول دون استمرار هذه الشركات في العمل، موضحًا أن الاتحاد يتواصل مع جميع الجهات سواء جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب واللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والقرارات لحماية القطاع من الانهيار جراء الظروف التي بها الاقتصاد ككل والتي كان لها أبلغ الأثر على قطاع المقاولات.

ومن جانبه أكد المهندس ممدوح المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن مشاكل شركات المقاولات تتلخص في عدة نقاط وهي عدم صرف مستحقات المقاولين والمستخلصات النهائية، وعدم تطبيق قانون التعويضات وفروق الأسعار، فضلًا عن التأخر في التسليم النهائي للأعمال، الأمر الذي يترتب عليه عدم رد خطابات الضمان وهذا يتبعه مشاكل عديدة للشركات مع البنوك العاملة مع الشركات.