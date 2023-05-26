الجمعة 26 مايو 2023
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حملات موسعة بمدينة حدائق أكتوبر لمكافحة العشوائية

حملات إزالة العشوائيات
حملات إزالة العشوائيات بحدائق أكتوبر، فيتو

حدائق أكتوبر، قام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بشن حملات على مدار يوم أمس لمواجهة انتشار العشوائية بكافة مظاهرها بالمدينة.

وتضمنت حملة مكافحة العشوائية بمدينة حدائق أكتوبر أشرف الجوهري مدير التنمية والمقدم طه الجارحي رئيس شرطة المرافق والأستاذ إمام فتحي مدير الإعلانات والأستاذ أسامة مدير رخص التشغيل.

ورفعت في حملة رفع كافة الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية متمثلة في سوق الجملة وطريق الواحات والفيوم وكذلك منطقة دهشور، هذا بالإضافة إلى حملة صباح أمس الخميس بكمباوند حي الأشجار على المحلات التي تعمل بدون رخصة تشغيل كما قام بإزالة فورية لدور رابع مخالف بالمحصورة أ.

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حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحدائق أكتوبر

وفي ذات السياق قام جهاز مدينة حدائق أكتوبر تحت إشراف المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز بحملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة مبان مخالفة بالمحصورة بمدينة حدائق أكتوبر.

وأسفرت حملة إزالة المخالفات بمدينة حدائق أكتوبر عن إزالة ٢ سقف رابع مخالف وذلك بقيادة أشرف الجوهري مدير التنمية والمقدم محمد عصمت رئيس شرطة التعمير وأمن الجهاز وإدارة التراخيص، وصرح جهاز مدينة حدائق أكتوبر أنه من المقرر استمرار حملات إزالة المباني المخالفة بكافة الأحياء السكنية وذلك لمنع انتشار العشوائية بالمدينة.

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينة ولن يتم السماح لها بأي إجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء أو تنازل.

ويشدد جهاز مدينة حدائق أكتوبر على المواطنين عدم الانصياع خلف مروجي الإشاعات أن قانون التصالح في مخالفات البناء ما زال يعمل حيث إن قانون التصالح يطبق على المخالفات التي تمت قبل ٤ - ٢٠١٩ ولا يتم قبول تصالح لهذه المخالفات إلا للطلبات التي وردت للجهاز قبل ٣ - ٢٠٢١ وأنه تم حصر لكافة المخالفات بخلاف ذلك للإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

جهاز حدائق أكتوبر يرفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمشروعات السكنية 

أكد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أن الجهاز يقوم  بالصيانة الدورية ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدينة بمتابعة إدارة الزراعة بمختلف الطرق والمشروعات بالمدينة، وتحت إشراف المهندس محمد عرابي نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة، والمهندس أحمد نمور نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشروعات. 


وقال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر في تصريحات له مساء اليوم إن الجهاز يتابع عن كثب كل الشكاوى المرفوعة من المواطنين والخاصة بالزراعة والتشجير في الميادين والمناطق التابعة للجهاز، وخاصة الشكاوى البناءة، مؤكدًا أنها محل اهتمام كبير وتمثل ركنًا أساسيًّا في تقييم وضع الزراعة بعيون أصحاب الأرض وأهل المدينة.

وأضاف أن الجهاز جارٍ إزالة وحل جميع الشكاوي التي وردت من  المواطنين والسكان بالمدينة  بشكل مستمر سواء تلك التي وردت علي الصفحة الرسمية للجهاز  أو علي الرقم الموحد للشكاوي 15100 


وسيتم المتابعة دوريًّا للوصول إلى الصورة والوضع الأفضل للزراعة للمدينة باعتبار السكان شركاء النجاح.

 

وأوضح أن الجهاز يحافظ على الشكل اللائق  كمظهر جمالي وكواجهة حضارية بالتعاون مع السكان كشركاء حقيقيين في المدينة.

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