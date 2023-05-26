مركز حسابات المياه بمدينة الشروق يحصل ثلاث شهادات أيزو في إدارة الجودة والصحة والسلامة

مدينة الشروق، أكد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق أن مركز حسابات المياه التابع للجهاز قد قام بتطبيق عدة معايير في مجال إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

وتوج مركز حسابات المياه التابع لـ جهاز مدينة الشروق بحصول المركز على ثلاث شهادة "أيزو" [9001 إصدار 2015 / 14001 إصدار 2015 / 45001 إصدار 2018] وذلك تحت متابعة وحضور مسؤولي الإدارة العامة للإشراف على الجودة بـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القائمة بالتأهيل والمتابعة وكذلك التوجيه اللازم حتى الحصول على الشهادات.

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وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن هذا التتويج بهدف زيادة القدرة التنافسية بين القطاعات المختلفة والمساعدة أيضًا في رفع مستوى الأداء فى التعامل مع الجمهور والحد من المخاطر.

وفي ذات السياق كرم رئيس الجهاز مجموعة العمل القائمة على تطبيق الاشتراطات وقامت بتأهيل المنظومة حتى الحصول على الشهادات حيث تم تسليمهم شهادات تقدير تكريمًا لدورهم في هذا الحدث بهدف خلق جو من المنافسه الإيجابية بين العاملين بقطاعات الجهاز المختلفة بمدينة الشروق.

رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من زراعة وتجميل أكبر الحدائق المفتوحة

أعلن المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق الانتهاء من زراعة وتجميل أكبر المتنزهات المفتوحة بالمنطقة الثامنة عمارات بالمدينة، وتدعيمها بالأشجار والشجيرات والنجيل الطبيعي، في ضوء مشروع استكمال زراعة المسطحات الخضراء بالمنطقة.

وأكد رئيس الجهاز بأن مساحة المتنزه تبلغ 6000 متر مسطح تقريبًا، مشيرًا إلى أنه يتم أيضًا العمل بالتوازي في زراعة الجزر والحدائق الموجودة أمام العقارات، وأن نسبة إنجاز المشروع ككل تتعدى الــ (80%).

كما وجه رئيس الجهاز بتكثيف الرعاية للمزروعات الجديدة والزراعات السابق تنفيذها بالمنطقة خاصةً والمدينة بصفة عامة حفاظًا على الثروة الزراعية بمدينة الشروق.

بدء تنفيذ أعمال رصف محور طرق القطاع الشرقي بمدينة الشروق

وفي سياق آخر أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق عن بدء تنفيذ الطبقة الأسفلتية لأحدث محور طرق بالقطاع الشرقي للمدينة.

ومن المقرر أن ينقل الحركة المرورية من المحور الشرقي إلى مناطق العمارات وذلك بالطريق الفاصل بين موقع عمارات الإسكان القومى "عباد الرحمن" وكمباوند شركة الجيزة.

ويهدف محور طرق القطاع الشرقي إلى تيسير الانتقال بين مناطق وأحياء القطاع بكل يسر وسهولة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أن طول المحور حوالى 1100م وبعرض ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه وبه رصيف مشاة وجزيرة وسطى وجارٍ العمل حاليًّا فى طبقة الرصف، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من شبكة المرافق وتركيب أعمدة الإنارة.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشروق على طاقم الإشراف والشركة المنفذة بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل وبأعلى جودة والالتزام بمعدلات التنفيذ طبقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.