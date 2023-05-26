السبت 27 مايو 2023
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عقارات

شقق الإسكان، تعرف على خطوات توصيل المرافق لشقتك

شقق الاسكان، فيتو
شقق الاسكان، فيتو

شقق الإسكان، يترقب المواطنون الحاجزون لشقق وزارة الإسكان إنهاء إجراءات التخصيص واستلام شقق مشروعاتهم، سواء بالإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين والتى سبق وطرحتها بالمدن الجديدة.

ونستعرض خطوات توصيل المرافق لشقتك بعد استلامها وهي كالتالي:

_ استلام خطاب موجه من إدارة التنمية بجهاز المدينة إلى شركة الغاز لاستكمال إجراءات التعاقد.

_ التوجه إلى شركة المياه للتعاقد على المياه وإحضار شهادة بذلك.

_ الحضور إلى مقر الجهاز لتقديم طلبات توصيل الكهرباء للوحدة.

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والمستندات المطلوبة: 

صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط

 

كما نستعرض خطوات تسلم شقتك  كالتالي:

** الخطوة الأولى: 

دفع قيمة عداد الكهرباء بجهاز المدينة.

المستندات المطلوبة: أصل عقد الشقة للاطلاع – صورة العقد – صورة البطاقة 

** الخطوة الثانية:

 

التعاقد على عداد المياه 

المكان: مقر خدمة المواطنين بجهاز المدينة.

المستندات المطلوبة: أصل عقد الوحدة للاطلاع – صورة العقد – صورة البطاقة

الخطوة الثالثة:

التعاقد على عداد الكهرباء باسم صاحب الوحدة وتسجيل بيانات كارت الشحن

المكان: شركة الكهرباء

المستندات المطلوبة: أصل عقد الوحدة للاطلاع – صورة العقد – صورة البطاقة – ايصال سداد قيمة عداد الكهرباء

الخطوة الرابعة: معاينة الشقة وعمل محضر الاستلام

المستندات المطلوبة:

أصل عقد الشقة للاطلاع – صورة العقد – صورة البطاقة – ياصال سداد قيمة عداد المياه – إيصال سداد قيمة عداد الكهرباء – إيصال سداد قيمة التعاقد على الكهرباء

الخطوة الخامسة: ختم محضر الاستلام 

المكان مقر جهاز المدينة

المستندات: محضر استلام الشقة الموقع – بطاقة المواطن للإطلاع.

 

حجز أراضي الإسكان

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة لوزارة الإسكان عن عقد جلسة المفاضلة بين المتقدمين على قطع الأراضي الصناعي والمساحات الأكبر من 5 فدان والتي سبق التقديم عليها في الفترة من 1 - 3 - 2023 إلى 15 - 3  2023.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم الأحد الموافق 28 - 5 - 2023 لعقد جلسة المفاضلة بين المتقدمين في عدد من المدن الجديدة وهي:

أراضي الإسكان بمدينة القاهرة الجديدة

قطعه الارض رقم (215) بمساحة 7008م2 بالمنطقه الصناعيه بنشاط صناعي ماعدا غذائي وكيماوي.

 

قطعة الأرض رقم (213) بمساحة 6845م2 بالمنطقه الصناعيه بنشاط صناعي ماعدا غذائى كيماوي.

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على خطوات تسلم شقتك

شقق الإسكان، هل تقسيط فواتير الغاز والكهرباء أو عدم دفعها يمنع التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي؟


أراضي الإسكان محل جلسة المفاضلة ب 15 من مايو


قطعه الارض رقم (8) بمساحة 2434م2 بشرق المنطقه الصناعيه الثانيه جنوب المدينة بنشاط صناعي غذائي.

قطعه الارض رقم (6) بمساحة 3045م2 بشرق المنطقة الصناعية الثانيه جنوب المدينة بنشاط صناعي هندسي.

 

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