السبت 27 مايو 2023
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اقتصاد

تعرف على شركات الوساطة الأكثر تداولا بختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ترصد فيتو قائمة شركات الوساطة الأكثر من حيث قيمة التداول،  حيث تصدر الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق النيل) بنهاية الأسبوع بقيمة تداول بلغت 372 مليون جنيه، تلاها هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 364 مليون جنيه.

وجاء التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية ثالث القائمة بقيمة تداول بلغت 195 مليون جنيه، يليه مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 176 مليون جنيه. 
 

أهمية الاستثمار في البورصة 

قال حافظ سليمان خبير أسواق المال، إن مصر أكبر سوق استهلاكي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى سوق مميز لكبار المستثمرين حول العالم علاوة علي مشكلات أسواق العالم حيث وصلت قيم الأصول وأسهم الشركات لقمم تاريخية بينما الأسهم والأصول المصرية رخيصة بشكل غير مسبوق  حرفيا.

وأشار إلى البورصة  المصرية وغيرها من أوجه مجالات الاستثمار تحريك عجلة الاقتصاد محليا بتوسيع الملكية وحوكمة الشركات، حيث ستجبر  السيولة الأجنبية  للمسارعة  للاستفادة من الحوافز والتسهيلات والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وسيجذب الاستثمار الأجنبي قطعا.


وأضاف أنه لا يوجد إقبال على الاقتراض من البنوك فى الوقت الحالى، بينما تتميز البورصة المصرية بالعديد من المزايا من بينها إمكانية تمويل المشروعات من خلال سوق الأسهم، وعن طريق المساهمة فى برنامج الطروحات المنتظرة. 

 

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تداولات نهاية الأسبوع 

ارتفع معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات   البورصة  الخميس، وسجل رأس المال السوقى نحو 1.105 تريليون جنيه، لتخسر نحو 1.105 مليار جنيه.

 

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%  عند مستوى 17043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% عند مستوى 3091 نقطة.  

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 3101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34%  عند مستوى 4665 نقطة.

 

تداولات جلسة الأمس 

أخبار البورصة اليوم، وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة. 

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4649 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

أخبار البورصة اليوم، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.90 تريليون جنيه.

 

أخبار البورصة اليوم

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة. 

 

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3066 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4609 نقاط.

 

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تداولات جلسة الإثنين  

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

 

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة. 

 

بينما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3009 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4544 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

أخبار البورصة اليوم، وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي أول تداولات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.094 تريليون جنيه، لتربح نحو 2.3 مليار جنيه.

أخبار البورصة اليوم، فيتو

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% عند مستوى 16860 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69%  عند مستوى 3056 نقطة. 

 

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17%  عند مستوى 2996 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 4545 نقطة. 

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الاهلى فاروس التجاري الدولي للسمسرة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية السوق الرئيسى هيرميس للوساطة فى الاوراق المالية

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