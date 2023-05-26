الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مباراة ليفربول ضد
مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، فيتو

ليفربول، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي خلال الأيام المقبلة لمواجهة نظيره فريق ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري “معقل الأخير”، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.


موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون 

تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل 28 مايو الجاري، على ملعب سانت ماري، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون ستنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة بريميوم 1.

-إعلانات-

 

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تعادل فريقه أمام فريق أستون فيلا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك عن المشاركات في بطولة الدوري الأوروبي.

فريق ساوثهامبتون، فيتو

يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء: لديَّ مشاعر عاطفية بالتأكيد نحو رحيل الـ 4 لاعبين، لقد عرفت أولاد فيرمينو وميلنر منذ أن كانوا أطفالًا، وفيرمينو سجل هدفًا رائعًا أمام فريق أستون فيلا.

وواصل الألماني: الشوط الأول لم يكن رائعًا، كنا في عجلة من أمرنا بالكرة أو بدونها، لم يكن ذلك جيدًا لنا، لذا كان من الواضح أنه كان علينا أن نتمالك  نفسنا في الشوط الثاني.

وأضاف: التأهل إلى الدوري الأوروبي أمر جيد، لم أكن أعتقد أن هذا الأمر ممكنًا قبل سبعة أسابيع من الآن.

وأكد كلوب: إضاعة الوقت مشكلة كبيرة وواضحة، وفي مباراتنا أمام أستون فيلا حصلنا على عشر دقائق وقتًا بديلًا عن الضائع، لكن في الدقائق العشر الأخيرة ألم نكن نستحق خمسا أخرى؟

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: سألت الحكم لماذا احتسب الهدف تسللًا فشرح لي الأمر، هو يعتقد أنه ليس تصرفًا متعمدًا من المدافع لكني أعتقد أنه كذلك، ولم يكن حكم الـ VAR المساعد متأكدًا.

وشهد تعادل ليفربول مع ضيفه أستون فيلا (1-1)، مساء السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل رقم قياسي جديد لمحمد صلاح.

 

رقم تاريخي لمحمد صلاح وفيرمينو

وسجل هدف الريدز البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي خاض آخر مبارياته بقميص الريدز، على ملعب آنفيلد، قبل رحيله هذا الصيف.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن تمريرة المصري محمد صلاح الحاسمة إلى فيرمينو، تحمل الرقم 25 في المساهمات المشتركة بين الثنائي في البريميرليج.

وأوضحت أن صلاح قدم 12 تمريرة حاسمة لفيرمينو، خلال مشاركتهما معًا في مباريات الدوري الإنجليزي، مقابل 13 تمريرة من المهاجم البرازيلي للفرعون المصري.

وأشارت "أوبتا" إلى أن الثنائي هو أكثر من ساهم في أهداف مشتركة لبعضهما البعض بقيمص ليفربول في تاريخ البريميرليج.

انتهت مباراة ليفربول وأستون فيلا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.


أحداث مباراة ليفربول وأستون فيلا 

بدأ ليفربول بالسيطرة على المباراة لكن الهجمات المرتدة لفريق أستون فيلا كانت خطيرة حتى استطاع وسجل هدف أستون فيلا الأول عن طريق رامسي في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وأهدر أستون فيلا ركلة جزاء في الشوط الأول عن طريق مهاجمه ويتكينز فيما فشل مهاجمو ليفربول في التسجيل، وفي الشوط الثاني استطاع الهولندي جاكبو إحراز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 54 ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل لتصبح النتيجة كما هي تقدم استون فيلا بهدف، وظل ليفربول يسعي لإحراز هدف التعادل ولكن إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا منع ذلك بسبب تألقه مع الكرات وفي الدقيقة 89 أحرز فيرمينو هدف التعادل من تمريرة محمد صلاح.


ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

 

ليفربول أخبار فريق ليفربول الانجليزي فريق ساوثهامبتون ملعب سانت ماري الدوري الانجليزي موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون يورجن كلوب

مواد متعلقة

محمد صلاح يغيب للمرة الأولى عن دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ليفربول

خذلناكم وأنا محطم، رسالة مؤثرة من محمد صلاح لجماهير ليفربول بعد ضياع حلم التأهل بأبطال أوروبا

رسميا.. ليفربول خارج دوري أبطال أوروبا 2023-2024

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

الأكثر قراءة

أخبار مصر: رد رسمي على الزمالك بشأن كهربا، تطور خطير في صحة الفنان أحمد إبراهيم، رسالة مبكية من صلاح بعد ضياع حلم أبطال أوروبا

9 أهلاوية خارج حسابات كولر أمام طلائع الجيش

حلق وقميص شفاف، أحمد سعد يقلب تويتر بعد إطلالته المثيرة في حفل جدة

على مسؤولية إسلام صادق: رحيل كهربا عن الأهلي وخبر صادم لـ علي معلول

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

الصحة تنصح بهذا التطعيم للحماية من مرض الربو

فيتوريا يحدد موعدا لإعلان قائمة محليين منتخب مصر لمباراة غينيا

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا ترصده لأول مرة، إعصار حلزوني في القطب الشمالي

بدء غرق مدينة نيويورك الأمريكية بسبب وزنها

إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر

مقتل رجل بطريقة غريبة إثر هطول أمطار غزيرة في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرغوث في المنام وعلاقته بالخبث والزور والبهتان

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

استجابة لدعوة الأوقاف.. صيغة الصلاة على النبي بعد الجمعة بمساجد مصر

المزيد
الجريدة الرسمية