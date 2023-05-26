أرقام تاريخية لمانشستر يونايتد بعد الفوز على تشيلسي بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، حقق مانشستر يونايتد رقمًا مميزًا بعدما نجح في استعادة موقعه بين كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ضمن إنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي.



المان يونايتد حقق فوزًا كبيرًا علي تشيلسي بنتيجة 4-1، مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 32، ليضمن التأهل إلى دوري الأبطال.

رقم مميز للمان يونايتد بالدوري الإنجليزي

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، إلى انتهاء موسم يونايتد بين الأربعة الكبار للمرة 27، أكثر من أي فريق آخر على مدار تاريخ البريميرليج.

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ويتفوق الشياطين الحمر على آرسنال 22 مرة، تشيلسي 19 مرة، ليفربول 19 مرة، مانشستر سيتي 13 مرة وتوتنهام 7 مرات.

واستطاع المان يونايتد الخروج فائزًا في 26 مباراة بملعب أولد ترافورد على مدار الموسم.

ويعد موسم 2002-2003 هو الوحيد الذي شهد تحقيق مانشستر يونايتد انتصارات أكبر بملعبه، حينما فاز 27 مرة.

وبإمكان رجال المدرب إريك تين هاج، معادلة الرقم القياسي في الجولة الختامية أمام فولهام، الأحد المقبل.

تين هاج يكتب التاريخ مع مانشستر يونايتد

جلب هذا الانتصار العديد من الأرقام التاريخية، حيث يعد هذا هو ثاني أكثر موسم حقق فيه مانشستر يونايتد الفوز على أرضه بعد موسم 2002-2003.

ووصل يونايتد إلى 26 انتصارًا هذا الموسم تحت قيادة الهولندي إيريك تين هاج الذي جاء خلف الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون، أسطورة مانشستر يونايتد على مستوى التدريب، بواقع 27 فوزا.

وعزز مان يونايتد رقمه كأكثر الفرق تواجدا في المراكز الـ4 الأولى ببطولة البريميرليج بواقع 27 مرة، ويأتي خلفه أرسنال بفارق 5 مرات.

وأصبح تين هاج خامس مدرب لمانشستر يونايتد ينهي السباق في المراكز الأربعة الأولى من البريميرليج في أول مواسمه بعد جون بنتلي (1912-1913) ومات باسبي (1946-1947) ورون أتكينسون (1981-1982) ولويس فان خال (2014-15).

راشفورد يلاحق الأساطير

بات الإنجليزي ماركوس راشفورد أول لاعب يسجل 30 هدفًا أو أكثر مع "الشياطين الحمر" بكافة المسابقات، منذ الهولندي روبن فان بيرسي موسم 2012-2013.

أيضًا، راشفورد هو أول لاعب يسجل 20 هدفا لمانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافود منذ موسم 2009-2010.

إريكسن يتساوى مع هنري

تساوى الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط مان يونايتد، مع الأسطورة الفرنسي تيري هنري، مهاجم أرسنال الأسبق، في عدد التمريرات الحاسمة بالدوري الإنجليزي بواقع 74 تمريرة.

ويعد الرقم السلبي الوحيد الذي ضرب مان يونايتد في ليلة الرباعية، هو نهاية سلسلة الشباك النظيفة على أرضه التي امتدت لـ6 مباريات تواليًا، قبل أن يتمكن تشيلسي من التسجيل في المناسبة السابعة.

أهداف مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

وجاءت أهداف مانشستر يونايتد أمام تشيلسي عن طريق كاسيميرو وأنتوني مارسيال وبرونو فيرنانديز وماركوس راشفورد بواقع هدفين في كل شوط، فيما أحرز جواو فيليكس، هدف تشيلسي في الدقيقة 89.

وتقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث برصيد 72 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول خامس الترتيب، وضمن المان يونايتد، الظهور في دوري أبطال أوروبا، بعدما شارك هذا الموسم في اليوروبا ليج.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز 12، مع بقاء جولة واحدة على نهاية البريميرليج.

وكان تشيلسي واصل نتائجه المخيبة لآمال جماهيره هذا الموسم، بالخسارة خارج أرضه على يد مانشستر يونايتد 4-1.

وتعرض تشيلسي للهزيمة الـ16 له هذا الموسم في البريميرليج، مما أدى لتراجعه إلى المركز الـ12 قبل جولة واحدة على النهاية.

وتلقي تشيلسي هزائم هذا الموسم، أكثر من كافة هزائمه في آخر موسمين مجتمعين، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وعلى مدار الموسمين الماضيين، لم يتعرض البلوز لأكثر من 15 خسارة قبل انهياره في الموسم الحالي.

نتائج تشيلسي أمام كبار الدوري الانجليزي

وجاءت نتائج تشيلسي أمام كبار الدوري الإنجليزي في مواجهاته الأخيرة ضد الرباعي مانشستر سيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد وآرسنال غريبة، وأشارت الشبكة، إلى عدم تحقيق البلوز الفوز أمام الكبار سوى مرة وحيدة في آخر 6 مباريات لعبها ضد الرباعي.

ويعد المان سيتي الأكثر تحطيمًا لمعنويات تشيلسي بفوزه عليه في آخر 6 مباريات بينهما، فيما كان آرسنال الوحيد الذي نجح تشيلسي في الخروج أمامه بانتصار وحيد مقابل 5 هزائم.

بينما خرج المان يونايتد بأول فوز على تشيلسي بعد 5 تعادلات متتالية، فيما حقق ليفربول الفوز في مباراتين وتعادلًا في 4 مباريات أخرى.