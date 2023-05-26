مانشستر يونايتد يسحق تشيلسي برباعية ويحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي بفوز اليونايتد 1/4، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، بملعب أولد ترافورد، بالمباراة المؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي - البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

سجل البرازيلي الدولي كارلوس كاسيميرو هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك تشيلسي في الدقيقة 6 من ضربة رأس، وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 45+5.

وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث للمان سيتي بالدقيقة 73 من ضربة جزاء وراشفورد الهدف الرابع بالدقيقة 78، فيما أحرز جواو فيليكس هدف تشيلسي الوحيد بالدقيقة 89.

وحسم مانشستر يونايتد تأهله رسميا إلي دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد قبل مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي.

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وكان مانشستر يونايتد يحتاج إلى نقطة واحدة فقط قبل لقاء الليلة من أجل ضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويصبح رابع الأندية المتأهلة للبطولة القارية.

وبهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 72 نقطة، فيما يقع البلوز تشيلسي بالمركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

وضم تشكيل الشياطين الحمر:

ديفيد دي خيا - وان بيساكا - رافائيل فاران - لينديلوف - لوك شاو - كاسيميرو - كريستيان إريكسن - أنتوني - برونو فيرنانديز - جادون سانشو - أنتوني مارسيال.

في المقابل، ضم تشكيل تشيلسي كالتالي:

كيبا - سيزار أزبيليكويتا - ويسلي فوفانا - تشالوباه - هال - كالاجر - إنزو فيرنانديز - تشوكويميكا - مودريك - كاي هافيرتز - مادويكي.



مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع ميسي ونيمار



يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إبرام صفقة مزدوجة، ستحدث ضجة كبيرة في الوسط الرياضي، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة إل ناسيونال الكتالونية، فإن نادي مانشستر يونايتد وضع خطة محكمة للتعاقد مع الثنائي ميسي ونيمار نجمي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات المقبل.

وينتهي تعاقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، فيما يمتد عقد زميله نيمار حتى 2025.

وأعطى إريك تين هاج بالفعل الضوء الأخضر لمسؤولي مانشستر يونايتد لبدء المفاوضات مع البرازيلي نيمار أولا لاستقدامه إلى أولد ترافورد، حيث ترى إدارة الشياطين الحمر أن التعاقد مع نيمار سيكون القطعة الأساسية لإغراء ميسي لارتداء قميص مانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من استمرار عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت بالفعل خطوات التفاوض مع النادي الفرنسي للتعاقد مع نيمار.

وترى إدارة النادي الإنجليزي أن وجود نيمار سيسهل من مهمة الحصول على توقيع ميسي؛ بسبب العلاقة الجيدة التي تجمع الثنائي منذ أن تزاملا معا في برشلونة.

ويسعى مانشستر يونايتد لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام في مشروعه لإعادة بناء النادي الذي سيلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويريد العودة ليكون المنافس الرئيسي في الدوري الممتاز.

يذكر أن قائد الأرجنتين، الذي سيبلغ عامه الـ 36 الشهر المقبل، تلقَّى عرضًا رسميًا من الهلال السعودي، في ظل أنه لم يمدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

ولم يحصل ميسي على أي عروض رسمية حتى الآن، باستثناء العرض السعودي الضخم.