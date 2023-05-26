أول تعليق من مدرب مانشستر يونايتد بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا 2024

الدوري الإنجليزي، أكد الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أن تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا مسألة لا يمكن التشكيك بأهميتها.

وقال تين هاج، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب لقاء تشيلسي: "هذا النادي ينتمي إلى دوري الأبطال، ليس الأمر سهلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك يتنافس الجميع على ذلك".

وواصل: "أردنا الفوز، أظهرنا موقف فريق فائز، تشيلسي لديه لاعبون متميزون ولكن في الهجمات المرتدة كنا جيدين حقا وخطرين، سجلنا 4 أهداف في النهاية".

-إعلانات-

وشدد أنه بالنسبة للتركيز على الجولة الأخيرة بالدوري مساء الأحد، قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: "ما يزال بإمكاننا أن نحتل المركز الثالث في الدوري، من المهم الحفاظ على التركيز، وعدم التعرض للإصابات أيضًا، وكذلك الحصول على رقم قياسي على أرضنا، ستكون مباراة مهمة، نريد الفوز بها".

وعن إصابة أنتوني ولوك شاو قال مدرب مانشستر يونايتد: "من الصعب قول أي شيء.. سننتظر 24 ساعة وسنعرف المزيد".

وحجز مانشستر يونايتد التذكرة الرابعة والأخيرة للتأهل بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 رسميًّا بعد احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل جولة من خط النهاية.

وتأكد بصفة رسمية عدم مشاركة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد 2023-2024 ومشاركة ليفربول في مسابقة الدوري الأوروبي.

الأندية الإنجليزية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد

ويشارك من الدوري الانجليزي في دوري أبطال أوروبا 2024، مانشستر سيتي وآرسنال ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي بفوز اليونايتد 1/4، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، بملعب أولد ترافورد، بالمباراة المؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي - البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

سجل البرازيلي الدولي كارلوس كاسيميرو هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك تشيلسي في الدقيقة 6 من ضربة رأس، وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 45+5.

وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث للمان سيتي بالدقيقة 73 من ضربة جزاء وراشفورد الهدف الرابع بالدقيقة 78، فيما أحرز جواو فيليكس هدف تشيلسي الوحيد بالدقيقة 89.

وكان مانشستر يونايتد يحتاج إلى نقطة واحدة فقط قبل لقاء الليلة من أجل ضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويصبح رابع الأندية المتأهلة للبطولة القارية.

وضم تشكيل الشياطين الحمر:

ديفيد دي خيا - وان بيساكا - رافائيل فاران - لينديلوف - لوك شاو - كاسيميرو - كريستيان إريكسن - أنتوني - برونو فيرنانديز - جادون سانشو - أنتوني مارسيال.

في المقابل، ضم تشكيل تشيلسي كالتالي:

كيبا - سيزار أزبيليكويتا - ويسلي فوفانا - تشالوباه - هال - كالاجر - إنزو فيرنانديز - تشوكويميكا - مودريك - كاي هافيرتز - مادويكي.