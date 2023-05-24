الخميس 25 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

خطوات تغيير باسورد شبكات الواي فاي

راوتر وي
راوتر وي

يبحث الكثير من المواطنين عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن خطوات تغيير باسورد راوتر وي  2023 وطريقة التحكم في الحد الأقصى للمتصلين على شبكة الواي فاي.

وترصد فيتو خلال التقرير التالي خطوات تغيير باسورد شبكات الواي فاي مع معرفة كيفية تغيير باسورد الراوتر.

خطوات تغيير باسورد الراوتر

أولا يجب الدخول إلى متصفح الإنترنت الخاص بك وكتابة الرقم التالي 192.168.1.1 للدخول على إعدادات الراوتر من الكمبيوتر المتصل بالراوتر المراد تغيير الرقم السري الخاص به.

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ثانيا عند ظهور إعدادات الروتر يطلب منك اسم المستخدم ورقم المرور وفي الغالب نجد اسم المستخدم user name الخاص بالراوتر وكلمة المرور password الافتراضية متواجدين في خلف الراوتر وفي هذه الحالة يمكنك الدخول والتسجيل من خلاله إذا لم تقم من قبل قد غيرت اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثا بعد ظهور كل إعدادات الراوتر يجب الضغط إلى زر basic الموجود في شريط الإعدادات ومن ثم يظهر لك زر آخر المتخصص بكل الإعدادات عن الواي فاي يدعي WLAN عليك الضغط عليه.


كيفية تغيير باسورد الراوتر

رابعا سيتم ظهور الإعدادات الخاصة بشبكة الواي فاي ويتم الضغط حينها على خيار WPA pre-shared key المسئول عن كلمة السر الخاصة بالراوتر الخاص بك ويتم كتابة الرقم السري الجديد والضغط على زر submit لحفظ الباسورد الجديد.

التحكم في عدد المستخدمين الواي فاي 

1_ الدخول إلى إعدادات الراوتر

في البداية الدخول إلى إعدادات الروتر من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت من الروتر المراد ضبط اعداداته وكتابة في خانة البحث في المتصفح 192.168.1.1 للدخول إلى اعدادات الراوتر الخاص بك.

2_ تسجيل اسم المستخدم ورقم المرور

بعد الانتهاء من كتابة رقم المتصفح 192.168.1.1 والدخول إلى إعدادات الراوتر عليك تسجيل تسجيل اسم المستخدم ورقم المرور والذي هو ثابت لمعظم أنواع الراوتر، حيث في كلمة المرور admin ومثلها في كلمة المرور، وبعد ذلك الضغط زر تسجيل الدخول للانتقال إلى الصفح الداخلية من الإعدادات.

3_ ضبط الإعدادات للتحكم بالحد الأقصى من المتصلين على شبكة الواي فاي الخاصة بك.

بعد تسجيل الدخول والانتقال إلى الصفح الداخلية للاعدادات عليك التوجه إلى زر basic للضغط من خلال الشريط الأحمر المتواجد على الناحية اليسرى من الواجهة لتظهر إليك مجموعة من الخيارات الإضافية بعد الضغط عليه لتختار من بينهم مفتاح WLAN.

4_ وضع عدد الأجهزة المسموح بها للاتصال بشبكة الواي فاي.

بعد التوجه إلى زر WLAN ستظهر لك واجهة تتضمن العديد من الخيارات للتحكم في إعدادات الراوتر الخاص بك إلا أن على البحث من بينهم على مفتاح Maximum number of accessing devices أو الحد الأقصى من الأجهزة المتصلة وبعد ذلك وضع الرقم الذي يناسبك ضمن عدد الهواتف أو غيرها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

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الراوتر تغيير باسورد الراوتر خطوات تغيير باسورد الراوتر

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