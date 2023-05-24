نقيب صيادلة القاهرة: دفن محمد فيصل في مقابر البقيع بالمملكة السعودية

أعلن الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة دفن الشهيد الصيدلي محمد فيصل عصر اليوم الأربعاء في مدافن البقيع بالمملكة العربية السعودية بعد استخراج تصريح الدفن.



كانت تقدمت نقابة صيادلة القاهرة بخالص العزاء لصيادلة مصر في وفاة الصيدلي محمد فيصل، الذي استشهد في ٢٨ أبريل الماضي أثناء تأدية عمله بقرية الأمواه بمنطقة عسير.

وقال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة: إنه قام بالتواصل مع الجهات المعنية من وزارة الخارجية المصرية والقنصل العام في المملكة السعودية، وكذلك وزارة الهجرة والمستشار العمالي في جدة وأسرة الشهيد، ويوجد مندوب من القنصلية المصرية يحضر التحقيقات مع السلطات السعودية، وتم تفريغ الكاميرات ورفع البصمات، وسماع شهادة الشهود.

-إعلانات-



وأوضح أن هناك مؤشرات جيدة في سير التحقيقات للتعرف علي الجاني، وسلطات التحقيق السعودية قائمة بواجبها على أكمل وجه، وجار متابعة الأمر أولا بأول.

حادث مقتل صيدلي في السعودية

كانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت غضبا من الصيادلة بعد نبأ مقتل صيدلي مصري أثناء عمله بإحدى صيدليات السعودية وخاصة أنها ليست المرة الأولي بل تعرض عدد من الصيادلة إلى حوادث قتل أثناء عملهم.

وقال مصطفى فيصل، شقيق صيدلي دمنهور المتوفى في السعودية، اتصل بي أحد زملائه وموظف من السفارة المصرية في السعودية، وأبلغني بإطلاق النار عليه أثناء عمله، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي هناك.

وأضاف شقيق صيدلي البحيرة المتوفي في السعودية: كل ما أطلبه هو القصاص لأخي الشهيد بإذن الله، وسرعة عودة الجثمان لدفنه، أو دفنه في البقيع.

وكان الصيدلي محمد فيصل يونس، ٤٣ سنة لقي مصرعه أثناء عمله في صيدلية بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، نتيجة إطلاق أحد المواطنين النار عليه أثناء عمله.