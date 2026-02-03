فوائد البندق لجمال شعرك وبشرتك

18 حجم الخط

فوائد البندق، البندق من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية التي تعود بفوائد مذهلة على صحة الجسم عموما، وعلى البشرة والشعر بشكل خاص.

البندق يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الصحية ومضادات الأكسدة التي تجعله عنصر طبيعيًا مثالي للعناية بالجمال من الداخل والخارج.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن البندق يحتوى على فيتامين E، وفيتامينات B المركبة، وأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6، والزنك، والمغنيسيوم، والحديد، ومضادات الأكسدة، والبروتينات والألياف، وهذه المكونات تلعب دور أساسي في تغذية خلايا البشرة وتقوية بصيلات الشعر، لذا يجب تناوله يوميا فقط حفنة بسيطة ليس أكثر لأن سعراته الحرارية عالية.

فوائد البندق للبشرة

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية أن من فوائد البندق للبشرة الآتي:

ترطيب البشرة ومنع الجفاف، ويحتوي البندق على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة، ومنع التشققات والقشور خاصة في فصل الشتاء، وتحسين مرونة الجلد وجعله أكثر نعومة.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة، وفيتامين E ومضادات الأكسدة الموجودة في البندق تعمل على محاربة الجذور الحرة، وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، والحفاظ على نضارة البشرة وشبابها.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها، حيث يساعد البندق على تقليل التصبغات والبقع الداكنة، وتوحيد لون البشرة، ومنح البشرة إشراقة طبيعية عند تناوله بانتظام.

حماية البشرة من أضرار الشمس، وذلك لأن مضادات الأكسدة الموجودة في البندق تساهم في تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية،وحماية خلايا الجلد من التلف، ودعم تجدد الخلايا،

تقليل الالتهابات وحب الشباب، ويحتوي البندق على الزنك والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لتهدئة التهابات البشرة، وتقليل احمرار الجلد، والمساعدة في علاج حب الشباب والبثور.

تنظيف البشرة بعمق، وزيت البندق الطبيعي يستخدم في تنظيف المسام من الشوائب، وإزالة بقايا المكياج بلطف

تقليل الإفرازات الدهنية دون تجفيف البشرة.

فوائد البندق للشعر

وتابعت، أن من فوائد البندق للشعر:

تقوية بصيلات الشعر، والعناصر الغذائية في البندق تساعد على تغذية فروة الرأس، وتقوية جذور الشعر، وتقليل تساقط الشعر.

تحفيز نمو الشعر، وفيتامينات B الموجودة في البندق تعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وتحفيز نمو الشعر الجديد، وزيادة كثافة الشعر.

ترطيب الشعر ومنع التقصف، والدهون الطبيعية في البندق تمنح الشعر ترطيب عميق، وتقلل من جفاف الشعر وهيشانه، وتحمي الأطراف من التقصف.

منح الشعر لمعان طبيعي، والاستخدام المنتظم لزيت البندق يساعد على زيادة لمعان الشعر، وتحسين ملمس الشعر، وجعله أكثر نعومة وحيوية.

علاج القشرة وتهيج فروة الرأس، وبفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يساعد البندق على تهدئة فروة الرأس، وتقليل القشرة، والحد من الحكة والاحمرار.

