لم يؤثر على الخدمات، السيطرة على حريق جزئي بسنترال جرجا في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من السيطرة على حريق محدود نشب فى غرفة الداتا بالطابق الرابع داخل مبنى سنترال جرجا بدائرة مركز جرجا، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية أو توقف خدمات الانترنت.



كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى سنترال جرجا دون إصابات أو توقف الخدمات بالسنترال.

حريق جزئي بسنترال جرجا

السيطرة على حريق جزئي بسنترال جرجا في سوهاج

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتبين نشوب حريق في غرفة الداتا بالطابق الرابع وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد النيران إلى باقي طوابق المبنى دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، وجاري حصر التلفيات وبيان سبب الحريق.



تحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمعرفة أسباب الحريق.

