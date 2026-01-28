الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة المركزي استعدادًا للافتتاح الرسمي

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة المركزي
18 حجم الخط

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، جولة مستشفى ساقلتة المركزي الجديد استعدادا لدخوله الخدمة بشكل رسمي خلال 30 يوما، وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة.
 محافظ سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة المركزي استعدادًا لدخوله الخدمة خلال شهر


واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء وتطوير المستشفى الجديد، حيث شملت الأعمال تطوير المبنى القديم وإنشاء مبنى جديد، ويتكون المستشفى من دور أرضي و4 أدوار علوية، ويضم الدور الأرضي “قسم الطوارئ”، قسم الأشعة، و13 عيادة خارجية، أما الدور الأول علوي يضم “أقسام العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل، المناظير، بالإضافة إلى 24 سرير إقامة داخلية، كما يضم الدور الثاني”، قسم العمليات ويضم 4 غرف عمليات، والعنايات المركزة بـ18 سرير عناية، وقسم الإدارة، ونظم المعلومات، و21 سرير إقامة داخلية، ويحتوي الدور الثالث على “قسم النساء والتوليد، وقسم الحضانات”.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 135 سريرًا، وهي مقامة على مساحة إجمالية قدرها 7473 مترًا مربعًا، بما يتيح تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد "سراج" أن المستشفى الجديد يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويأتي في إطار حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة للارتقاء بالمنشآت الصحية وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للمواطن السوهاجي خدمات طبية على أعلى مستوى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتوجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وصولا إلى رؤية مصر 2030. 

ووجه المحافظ بالاهتمام بقسم الطوارئ والخدمات المقدمة بها، على أن يتم التجربة الكاملة لجميع أجهزة المستشفى تمهيدا للتشغيل بكامل طاقتها، والتوسع في إبرام الاتفاقات والبروتوكولات العلاجية مع المؤسسات الطبية الكبرى على مستوى الجمهورية، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من كافة إجراءات الحماية المدنية خلال أسبوع، على أن يتم الصيانة الدورية للمستشفى وجميع أجهزتها، لضمان تأدية دورها بكفاءة دون انقطاع، حتى يشعر المواطن السوهاجي أنه هناك تغيير ملحوظ في الأداء، وتقليل نسبة التحويلات من مستشفى إلى أخرى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استمع المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تحقيق التنمية المستدامة خدمات طبية متكاملة قسم الحضانات محافظ سوهاج مستشفى ساقلتة معايير الجودة والسلامة

مواد متعلقة

رئيس مياه سوهاج يناقش مع مساعد وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

محافظ سوهاج يكشف حقيقة واقعة إهانته لمعلم وفصله من عمله بصورة تعسفية

انهيار معلم مفصول أمام ديوان محافظة سوهاج ويطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإنصافه

جامعة سوهاج الأهلية تعلن نتائج الفرقة الأولى بنسبة نجاح 67 %

تمريض سوهاج تعلن التقديم الإلكتروني للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

محافظة سوهاج تنظم ندوة توعوية عن "مناهضة العنف ضد المرأة"

تسمم 7 أطفال بعد تناول وجبة طعام فاسدة في سوهاج

مدير تعليم سوهاج يتابع تدريب المدرسين المساعدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم
ads

الأكثر قراءة

رغم إصابة محمود حمادة، المصري يتقدم على سيراميكا بثنائية في الشوط الأول

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2026

الدوري المصري، تعادل 1/1 بين بيراميدز والجونة في الشوط الأول

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

صورة لـ مؤمن زكريا بأجهزة طبية على إنستجرام تثير قلق جماهيره

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية