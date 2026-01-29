الخميس 29 يناير 2026
رئيس جامعة سوهاج الأهلية: تنفيذ أول مبنى معامل متطور على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية عن بدء تنفيذ مبنى متكامل للمعامل الخاصة بجامعة سوهاج الأهلية بتكلفة تتجاوز الـ ٥٥٠ مليون جنيه وسعة استيعابية أكثر من ٢٧٠٠ طالب وطالبة، ليكون بمثابة أول مبنى معامل مستقل من موارد الجامعة الذاتية، على مستوي الجامعات الأهلية الاثنى عشر الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بانشائها على مستوى محافظات الجمهورية لتتبع الجامعات الحكومية.

تنفيذ أول مبنى معامل متطور لجامعة سوهاج الأهلية على مستوى الجمهورية بتكلفة 550 مليونا

وقال النعماني ان إنشاء المبنى يأتى استكمالًا لمشاريع تطوير الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومتطورة تواكب المعايير التكنولوجية الحديثة، على مساحة تبلغ ٣٥٤٠ مترا مربعا، ليضم  ٨٠ معملا تخصصيا لخدمة كليات الجامعة ٨ باختلاف برامجها ما بين معامل العلوم الطبية وعلوم أساسية ومعامل هندسية ومعامل كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي واللغات والإعلام.

وأوضح حسين عبدالحافظ نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أن الجامعة تهتم بتطوير المنشآت التعليمية التي تساعد على دمج التدريب العملي التطبيقي بالدراسة الأكاديمية، وذلك لربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية المحلية والإقليمية، ودعم منظومة التعليم الجامعي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضافت الدكتورة فاطمة عثمان مدير برامج الهندسة والمصمم المعماري للمشروع أن المبنى يتكون من  بدروم ودور أرضي و٤ أدوار علوية يتوسطه فناء مفتوح مساحته ٣٣٧ مترا مربعا، ويوفر المبنى خدمات طلابية بالإضافة للمعامل، وتشمل العناصر الخدمية كقاعة فيديو كونفرانس، مكتبة رقمية، مطبعة، ورشة نجارة، ورشة تصنيع، كما يشمل عددا من غرف التحضير والإدارة وبعض الغرف لأعضاء هيئة التدريس والفنيين والمخازن، بالإضافة لغرفة خدمية للكهرباء والبيانات والمحولات، ويشمل 5 سلالم للحركة و4 مصاعد.

