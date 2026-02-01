"سوهاج الأهلية" تعفي الطلاب المتفوقين من مصروفات الكتاب الجامعي

18 حجم الخط

عقد مجلس جامعة سوهاج الأهلية جلسته رقم ٦ لشهر يناير ٢٠٢٦ برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، والدكتور حسين عبد الحافظ نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وأعضاء المجلس.

وأوضح النعماني أنه تم استعراض جدول الأعمال الخاص بالمجلس وتمت الموافقة علي عقد المؤتمر الطلابي الأول بجامعة سوهاج الأهلية في شهر أبريل القادم، والذي يهدف الي دعم الأنشطة الطلابية العلمية والبحثية، وتنمية مهارات الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم، بما يسهم في إعداد كوادر طلابية متميزة وقادرة على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأضاف النعماني أنه تم الموافقة أيضا على تنفيذ الأسبوع البيئي الأول في الفترة من ١٤ الي ١٦ فبراير الجاري، والذي يهدف اإلى نشر الوعي البيئي بين الطلاب ومنسوبي الجامعة، وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية.

وأشار النعماني انه تم اعتماد وتعميم إرشادات الأمن والسلامة الخاصة بالجامعة، واعتماد قواعد التظلم من الامتحانات الالكترونية، واعتماد قواعد الأعذار المرضية والاجتماعية المقدمة من الطلاب عن فترة دراسية او دخول الامتحانات.

إعفاء الطلاب المتفوقين من مصروفات الكتاب الجامعي

كما وافق المجلس على إعفاء الطلاب المتفوقين من مصروفات الكتاب الجامعي، وتم استعراض التقرير الخاص بالاستبيان الطلابي الذي تم تنفيذه لقياس مدى رضاء الطلاب عن المقررات الدراسية بجميع البرامج خلال الفصل الدراسي الأول.

