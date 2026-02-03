الكشف على 4 آلاف مواطن خلال شهر ضمن خدمات المجلس الطبي بسوهاج

18 حجم الخط

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن توقيع الكشف الطبي على 4 آلاف منتفع خلال شهر يناير، ضمن خدمات المجلس الطبي العام، والذي يقدم خدماته لنحو ألف مواطن شهريًا، بما يعكس الدور الحيوي للمجلس في تلبية احتياجات المواطنين الصحية.



الكشف على 4 آلاف منتفع خلال شهر يناير ضمن خدمات المجلس الطبي العام بالمحافظة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الخدمات المقدمة تشمل خدمات ذوي الهمم (سيارات مجهزة – معاش تكافل وكرامة – كارت الخدمات والكشف الطبي لـ الرخص المهنية ورخص السلاح والرخص الخاصة، والإجازات المرضية لغير المنتفعين بالتأمين الصحي بجانب مناظرة الحالات عبر الفيديو كونفرانس للعلاج على نفقة الدولة.

المجلس الطبي العام يقدم حزمة خدمات متنوعة تخدم آلاف المواطنين

وأكد " دويدار " أن القطاع الصحي بمحافظة سوهاج يشهد مرحلة مهمة من التطوير والدعم على كافة المستويات، مشددًا على ضرورة ترجمة هذا الدعم إلى خدمات طبية متميزة تليق بالمواطن السوهاجي، ومؤكدًا أنه لن يتم السماح بأي تقصير في حق المرضى، خاصة في ظل توافر الإمكانيات التي تتيح تقديم خدمة صحية لائقة وآمنة.

