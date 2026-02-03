الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الكشف على 4 آلاف مواطن خلال شهر ضمن خدمات المجلس الطبي بسوهاج

المجلس الطبي بسوهاج
المجلس الطبي بسوهاج يوقع الكشف الطبى علي المواطنين
18 حجم الخط

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن توقيع الكشف الطبي على  4 آلاف منتفع خلال شهر يناير، ضمن خدمات المجلس الطبي العام، والذي يقدم خدماته لنحو ألف مواطن شهريًا، بما يعكس الدور الحيوي للمجلس في تلبية احتياجات المواطنين الصحية.
 

الكشف على 4 آلاف منتفع خلال شهر يناير ضمن خدمات المجلس الطبي العام بالمحافظة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الخدمات المقدمة تشمل خدمات ذوي الهمم (سيارات مجهزة – معاش تكافل وكرامة – كارت الخدمات والكشف الطبي لـ الرخص المهنية ورخص السلاح والرخص الخاصة،  والإجازات المرضية لغير المنتفعين بالتأمين الصحي بجانب مناظرة الحالات عبر الفيديو كونفرانس للعلاج على نفقة الدولة.

المجلس الطبي العام يقدم حزمة خدمات متنوعة تخدم آلاف المواطنين

وأكد " دويدار " أن القطاع الصحي بمحافظة سوهاج يشهد مرحلة مهمة من التطوير والدعم على كافة المستويات، مشددًا على ضرورة ترجمة هذا الدعم إلى خدمات طبية متميزة تليق بالمواطن السوهاجي، ومؤكدًا أنه لن يتم السماح بأي تقصير في حق المرضى، خاصة في ظل توافر الإمكانيات التي تتيح تقديم خدمة صحية لائقة وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج المجلس الطبي العام تلبية احتياجات المواطنين خدمات طبية متميزة محافظة سوهاج وكيل وزارة الصحة بسوهاج معاش تكافل وكرامة لعلاج على نفقة الدولة

مواد متعلقة

"سوهاج الأهلية" تعفي الطلاب المتفوقين من مصروفات الكتاب الجامعي

محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب

رئيس جامعة سوهاج الأهلية: تنفيذ أول مبنى معامل متطور على مستوى الجمهورية

مصرع سائق توك توك صعقا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك بسوهاج

محافظ سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة المركزي استعدادًا للافتتاح الرسمي

رئيس مياه سوهاج يناقش مع مساعد وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

محافظ سوهاج يكشف حقيقة واقعة إهانته لمعلم وفصله من عمله بصورة تعسفية

انهيار معلم مفصول أمام ديوان محافظة سوهاج ويطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإنصافه

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية