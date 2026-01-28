الأربعاء 28 يناير 2026
حوادث

مصرع سائق توك توك صعقا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك بسوهاج

مصرع سائق توك توك
مصرع سائق توك توك صعقا بالكهرباء
لقي سائق توك توك مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء قيامه بصيد الاسماك باستخدام التيار الكهربائي بإحدى الترع بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بسوهاج وتم نقله إلى مستشفى برديس تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا مركز شرطة البلينا يفيد بوصول لمستشفى برديس خلف طلبة عبد اللطيف 52 عاما يعمل سائق توك توك وقد تم نقل المتوفى إلى المستشفى، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 


أفادت المعاينة الأولية أن سبب الوفاة هو الصعق الكهربائي، أثناء قيام المتوفى بصيد الأسماك باستخدام التيار الكهربائي داخل الترعة أولاد عليو وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

