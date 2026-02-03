الثلاثاء 03 فبراير 2026
صحة ومرأة

الخطوات الصحيحة لتنظيف البشرة يوميا حفاظا على جمالها

تنظيف البشرة
تنظيف البشرة
تنظيف البشرة من أهم خطوات العناية بالبشرة التى يجب اتباعها يوميا لأنها تنظف مسام البشرة وتحمى من الحبوب والبثور السوداء الناتجة عن تراكم الدهون والأتربة.

وتنظيف البشرة يكون من خلال استخدام غسول مناسب ينظف البشرة بعمق، ثم تجفف البشرة بعدها ويتم ترطيبها ويجب تنظيف البشرة مرتين يوميا.

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن البشرة تتعرض يوميا للأتربة، والمكياج، والتلوث، وللحفاظ على نضارتها وصحتها، يجب تنظيفها يوميا بشكل صحيح، حيث أن هناك روتين خاص للعناية بالبشرة يوميا أهم خطواته أن يتم تنظيف البشرة جيدا أكثر من مرة يوميا.

 

خطوات تنظيف البشرة يوميا 
تنظيف البشرة 

خطوات تنظيف البشرة يوميا

واضافت خبيرة التجميل  أن من خطوات تنظيف البشرة يوميا الآتي:-

  • استخدمي مزيل مكياج لطيف لإزالة المكياج والزيوت الزائدة، وخصوصا عند منطقة العيون.
  • اغسلي البشرة بغسول مناسب لنوع البشرة إذا كانت دهنية، أو جافة، أو مختلطة، لتخلصيها من الأوساخ.
  • مرري قطنة عليها تونر على البشرة لغلق مسام البشرة وتجهيزها للترطيب.
  • يجب ترطيب البشرة بكريم خفيف، حتى إذا كانت البشرة دهنية، فالترطيب ضروري.
  • قبل الخروج من المنزل، يجب وضع كريم واقي من الشمس لحماية البشرة من التصبغات والتجاعيد.

وتابعت، أن اتباع هذه الخطوات يوميا لا يتخطى 10 دقايق في اليوم وهى كافية حتى تكون البشرة دايما انثى نضارة وإشراقة وخالية من العيوب مثل الحبوب والبثور السوداء والتصبغات، ما يجعل البشرة مميزة ومضيئة طوال الوقت.

 

